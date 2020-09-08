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الثلاثاء 08 سبتمبر 2020 الموافق 20 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

وزير السياحة يتفقد المتحف الكبير لمتابعة اللمسات النهائية لسيناريو العرض

الثلاثاء 08/سبتمبر/2020 - 04:25 م
الدكتور خالد العناني
الدكتور خالد العناني
مها صلاح
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تفقد صباح اليوم الثلاثاء، الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، المتحف المصري الكبير بميدان الرماية لمتابعة مستجدات الأعمال به، ومتابعة اللمسات النهائية لسيناريو العرض المتحفي.

رافق الوزير خلال الجولة اللواء عاطف مفتاح، المشرف العام على مشروع المتحف المصري الكبير والمنطقة المحيطة، والدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، والدكتور الطيب عباس، مدير عام الشئون الأثرية بالمتحف، والدكتور عيسى زيدان، مدير عام الشئون التنفيذية للترميم ونقل الآثار بالمتحف. وشملت الزيارة البهو والدرج العظيم وقاعات العرض الخاصة بكنوز الملك توت عنخ آمون.

وخلال الجولة التي استمرت 3 ساعات أشاد وزير السياحة والآثار بجميع الأعمال التي تم تنفيذها والجهد المبذول من قبل فريق العمل بالمتحف لرفع وتثبيت وطريقة عرض القطع الأثرية، مؤكدا على أنهم فكروا في أدق التفاصيل التي من شأنها أن تعمل على إثراء سيناريو العرض، وإبراز جمال وعراقة الحضارة المصرية القديمة.

جدير بالذكر أن المتحف المصري الكبير يعد أكبر متحف للآثار في العالم خصص لحضارة واحدة، هي الحضارة المصرية القديمة.

وسوف يعرض المتحف ولأول مرة مجتمعة في مكان واحد، آثار الملك توت عنخ آمون، والتي يزيد عددها عن 5000 قطعة، هذا بالإضافة إلى عدد من القطع الأثرية منذ عصور ما قبل التاريخ وحتى العصرين اليوناني والروماني.

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