عودة استاذة الاعلام بآداب المنصورة للعمل عقب انتهاء التحقيقات معها داخل الجامعة

قرر الدكتور أشرف عبدالباسط رئيس جامعة المنصورة، عودة أستاذ مساعد بقسم الإعلام بكلية الآداب للعمل عقب الانتهاء التحقيقات معها داخل الجامعه فى واقعة وجود شكوى بالتلاعب في أوراق إجابات طلاب الفرقة الرابعة بقسم الإعلام.وكان قرار رئيس الجامعة الذى حمل رقم 2855 قد قرر بوقفها عن العمل لثلاثة أشهر اعتبارا من 18أغسطس او لحين إنتهاء التحقيق أيهما اقرب، إلا أن التحقيقات كشفت براءة الالاستاذة من التهم المنسوبة لها.كما كان قد أمر رئيس الجامعة، بتشكيل لجنة برئاسة الدكتور شريف خاطر، عميد كلية الحقوق، لفحص أوراق الطلاب والتحقيق في الواقعة، موجها بتشكيل لجنة من الأساتذة المتخصصين لتصحيح أوراق الإجابة.