رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 08 سبتمبر 2020 الموافق 20 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

عودة استاذة الاعلام بآداب المنصورة للعمل عقب انتهاء التحقيقات معها داخل الجامعة

الثلاثاء 08/سبتمبر/2020 - 04:18 م
الدكتور أشرف عبدالباسط
الدكتور أشرف عبدالباسط
الدقهلية : عمرو الحوتى
طباعة
قرر الدكتور أشرف عبدالباسط رئيس جامعة المنصورة، عودة أستاذ مساعد بقسم الإعلام بكلية الآداب للعمل عقب الانتهاء التحقيقات معها داخل الجامعه فى واقعة وجود شكوى بالتلاعب في أوراق إجابات طلاب الفرقة الرابعة بقسم الإعلام.

وكان قرار رئيس الجامعة الذى حمل رقم 2855 قد قرر بوقفها عن العمل لثلاثة أشهر اعتبارا من 18أغسطس او لحين إنتهاء التحقيق أيهما اقرب، إلا أن التحقيقات كشفت براءة الالاستاذة من التهم المنسوبة لها.

كما كان قد أمر رئيس الجامعة، بتشكيل لجنة برئاسة الدكتور شريف خاطر، عميد كلية الحقوق، لفحص أوراق الطلاب والتحقيق في الواقعة، موجها بتشكيل لجنة من الأساتذة المتخصصين لتصحيح أوراق الإجابة.

موضوعات متعلقة

بالمستندات.. بلاغ جديد يكشف فساد صفقة استيلاء صلاح دياب على مصنع «كوين للأثاث»

«الأرصاد»: أمطار تصل حد السيول خلال أيام

خاص.. تحويل مسئولي الجبلاية السابقين والحاليين للنيابة العامة في قضية اختفاء الكئوس

«التموين» تبدأ نقل الزوجة إلى بطاقة الزوج على البوابة الرقمية

الصور

image description

مؤتمر صحفي لـ رمضان صبحي

image description

الأهلي يتخطى كمين حرس الحدود

image description

أرض الإبداع.. «الدستور» داخل جامعات المعرفة بالعاصمة الجديدة (صور)

image description

نيللي كريم فراشة في أحدث جلسة تصوير شاطئية (صور)

image description

الزمالك يفوز على الطلائع برأسية أوباما

الأكثر قراءة

نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني بالاسم ورقم الجلوس.. الموعد ورابط الحصول عليها

خاص.. تحويل مسئولي الجبلاية السابقين والحاليين للنيابة العامة في قضية اختفاء الكئوس

تفاصيل 7 شركات إخوانية تعد «كتائب إلكترونية» لمهاجمة مصر

وزير التعليم: نظام خاص لكل مدرسة.. والحضور 4 أيام للفترة الواحدة

إنفوجراف

image description

تفاصيل استيلاء صلاح دياب على مصنع فى السويس وأرض مسجد بالبساتين

image description

تفاصيل مصرع طفل في حمام سباحة نادي الزمالك (إنفوجراف)

image description

كل شيء عن سيارة ياسمين صبري الجديدة (انفوجراف)

image description

كل ما تريد معرفته عن مشروع «إنفاذ القانون 2030» (إنفوجراف)

أيام زمان

لو من مواليد الثمانينيات.. أسرار مسلسلات وبرامج الأطفال المفضلة لك

فقد سمعه وحبه ومات وحيدا.. هل عاقب القدر زكي رستم على أدوار الشر؟

«علمني الطبخ وشجع ليفربول».. اعترافات نهال كمال عن «الأبنودي»

«الرقص موهبة من عند ربنا».. اعترافات سامية جمال

نجم الساعة

مافيا السوشيال ميديا.. كيف تحولت «الأكونتات الوهمية» لمعاداة مصر؟

منوعات

نتيجة اختبار السمات بالكلية الحربية 2020 برقم القيد

6.3 مليار دولار لتوفير لقاحات ضد كورونا في اليابان

التلوث مسؤول عن 13% من الوفيات في الاتحاد الأوروبي

38.9 مليون اختبار للكشف عن كورونا في روسيا

مقالات الرأي
أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان
الإنسان.. وجاذبية الدراما!
ماجد حبته
السودان.. وكوارث أخرى
الدكتور إبراهيم نجم
د. إبراهيم نجم يكتب: غضب الرئيس لله والوطن
د. منى حلمى
الوصايا الأخلاقية هى الخطر وليست ممارسة الحرية
المزيد

الثقافة

حكاية «برودلي» المحامي الإنجليزي الذي أنقذ «عرابي» من الإعدام

أحمد حلمي:«المناقشة» نشاط ثقافي قائم على مجهودات فردية

أدباء عروس البحر المتوسط يكشفون عن دور الفن في إحياء التراث

قراءة في أعمال الراحل محمد الراوي بنادي أدب السويس