781 إصابة جديدة بكورونا في السعودية

أعلنت وزارة الصحة السعودية اليوم الثلاثاء، تسجيل (781) حالة مؤكدة جديدة لفيروس كورونا الجديد ليصبح عدد الحالات المؤكدة في المملكة (322237) حالة، من بينها (19854) حالة نشطة لاتزال تتلقى الرعاية الطبية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة، منها (1428) حالة حرجة، كما سُجّلت (623) حالة تعافٍ جديدة، ليصل عدد المتعافين إلى (298246) حالة.وأوضحت الصحة وفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس" أن الحالات المسجلة وعددها (781) حالة منها 42% إناث، و58% ذكور، وبلغت نسبة الأطفال 11%، والبالغين 86%، وكبار السن 3%، فيما بلغ عدد الوفيات (4137) حالة بإضافة (30) حالة وفاة جديدة،لافتةً إلى أنه تم إجراء (48690) فحصا مخبريا جديدا.