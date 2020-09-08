ضبط سيدة حاولت التخلص مع طفل في الشارع بـ15 مايو

تمكن رجال مباحث قسم شرطة 15 مايو بقيادة المقدم أحمد رضوان، اليوم الثلاثاء، من ضبط سيدة حال قيامها بوضع رضيعها داخل كيس قمامة بجوار سنترال "مايو".وكشف مصدر أمني لـ"الدستور" أنه عقب اصطحابها إلى ديوان القسم لمناقشتها حول الواقعة، أنكرت صلتها بالطفل، وتم تحرير محضر بالواقعة وإحالتها للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات.