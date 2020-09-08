بريطانيا تشدد إجراءات مكافحة كورونا في مانشستر الكبرى

أعلن وزير الصحة البريطاني مات هانكوك، اليوم الثلاثاء، فرض مزيد من الإجراءات الوقائية في بلدة بولتون مانشستر الكبرى شمال غرب إنجلترا؛ لمكافحة الانتشار المتزايد لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، قائلًا إنه لن يُسمَح للأفراد بالاختلاط مع الأسر الأخرى.وأوضحت شبكة "سكاي نيوز" الإخبارية - في نشرتها باللغة الإنجليزية نقلًا عن بيان أصدره الوزير البريطاني اليوم- أن المطاعم في البلدة ستقتصر فقط على الوجبات الجاهزة، وسيتم إغلاق الأماكن العامة من العاشرة صباحًا حتى الخامسة صباح اليوم التالي بموجب الإجراءات الجديدة.يُشار إلى أن عدد حالات الإصابة بكورونا في المملكة المتحدة بلغ حتى الآن حوالي 350 ألف شخص.