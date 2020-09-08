محافظ قنا: انتظام عملية الاقتراع في إعادة انتخابات الشيوخ

ترأس كمال شلبي، سكرتير عام المحافظة، غرفة العمليات الرئيسية لمتابعة سير عملية الانتخابات بجولة الإعادة لمجلس الشيوخ 2020.وأكد كمال شلبي، على انتظام سير العملية الانتخابية بجولة الإعادة لانتخابات مجلس الشيوخ، وفتح اللجان في مواعيدها، مؤكدا أن غرفة العمليات تباشر غرفة أعمالها على مدار الساعة لمتابعة سير العملية الانتخابية، والتعامل الفورى مع أى حالات طارئة، وسرعة حلها على الفور لضمان انتظام العملية الانتخابية، وإتمامها على أكمل وجه، حيث تم ربط غرفة العمليات الرئيسية بالغرف الفرعية الخاصة بمجالس المدن والمديريات والقطاعات الخدمية لمواجهة أي طوارئ.يذكر أن عدد الناخبين الذي يحق لهم التصويت على مستوى محافظة قنا يبلغ 2 مليون و26 ألفا و994 مواطنا، وعدد المراكز الانتخابية 348 مركزا انتخابيا تضم 468 لجنة فرعية.