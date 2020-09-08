حكاية «برودلي» المحامي الإنجليزي الذي أنقذ «عرابي» من الإعدام

كما دافع المحامي الفرنسي "جاك فيرجيس" عن مقاتلي جبهة التحرير الوطني الجزائرية، وعلى رأسهم جميلة بو حريد والتي تزوجها لاحقا، أثناء حرب التحرير الجزائرية، لم يعدم الشعب البريطاني من الشرفاء الذين ناهضوا الإحتلال الإنجليزي لمصر، ومن هؤلاء المحامي الشهير "برودلي" والذي توفي عام 1922 وبيعت مقتنياته بالمزاد العلني٬ واشتري طالب مصري كان يقيم في لندن جزءا من هذه المقتنيات، وكانت أوراقا بخط الزعيم أحمد عرابي، ظلت طوال أربعين عاما بحوزة محاميه.يشير الكاتب صلاح عيسي في كتابه "هوامش المقريزي" إلي أن "برودلي" من أشهر الشخصيات البريطانية التي ارتبط اسمها بتاريخ مصر. بدأ حياته محاميا في لندن ثم ضاق بمادية الحياة اللندنية، فهاجر إلى الشرق وأقام في تونس، ومارس المحاماة هناك أمام المحاكم القنصلية والمختلطة.وتابع "برودلي" وهو في تونس حوادث الثورة العرابية، ورأي أهل تونس جميعا يملأون المساجد بالصلاة من أجل عرابي٬ ويدعون الله أن ينقذ الشرق علي يديه، وسقطت الثورة بالأساليب الاستعمارية المنحطة نفسها، وقرأ في الصحف الأوروبية تحريضا صريحا علي إعدام عرابي، وبمجرد أن جاءته رسالة من المستشرق الأيرلندي "ألفرد بلنت" يكلفه فيها بالدفاع عن عرابي شد رحاله إلى مصر.ظل "برودلي" يناور في ظروف صعبة لكي يضمن لعرابي محاكمة علنية عادلة، وكانت الوزارة الإنجليزية تأخذ موقفا مائعا وتنوي ترك عرابي والثوار للخديوي توفيق لكي يشنقهم، بينما أدرك "برودلي" ومساعدوه أن الحصول علي شهود لصالح عرابي في هذا الجو الإرهابي مسألة مستحيلة، وطالب أكثر من مرة بتأمين الشهود علي حياتهم فلم يلق استجابة.وعندما تمكن "برودلي" بإرشاد عرابي ومعاونة خادمه محمد أحمد وزوجة عرابي من العثور علي أوراق كان عرابي يحفظها في خزانة سرية بمنزله، تحسن موقفه، كانت الأوراق تضم رسائل سرية من السلطان العثماني وقتها وكان بعضها يدين الخديوي توفيق إدانة صريحة لا لبس فيها.وبذكاء قدر "برودلي" موقفه، فقرر استغلال الأوراق التي عثر عليها في تهديد الخديوي ومساومته لإنقاذ رأس عرابي٬ وفي الوقت نفسه انزعجت الحكومة الإنجليزية من ظهور هذه الأوراق، لأنها ستكشف أن الخديوي الذي زعمت أمام العالم أنها جاءت لإنقاذه من بربرية عرابي وزملائه ليس إلا إنسانا بلا ضمير ولا شرف.وقبل الخديوي أخيرا أن يتنازل عن مطلب إعدام عرابي وزملائه مقابل محاكمة صورية يعترف فيها عرابي بالعصيان، ونجح برودلي في مهمته النبيلة وترك كتابا بعنوان "كيف دافعنا عن عرابي" يشكل ردا مفحما علي الخونة الذين أرادوا تغطية أفعالهم، فاتهموا عرابي بالخيانة لأن الإنجليز ضغطوا علي الخديوي فألغوا شنقه.