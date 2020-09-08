رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 08 سبتمبر 2020 الموافق 20 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

حكاية «برودلي» المحامي الإنجليزي الذي أنقذ «عرابي» من الإعدام

الثلاثاء 08/سبتمبر/2020 - 05:14 م
أحمد عرابي
أحمد عرابي
نضال ممدوح
طباعة
كما دافع المحامي الفرنسي "جاك فيرجيس" عن مقاتلي جبهة التحرير الوطني الجزائرية، وعلى رأسهم جميلة بو حريد والتي تزوجها لاحقا، أثناء حرب التحرير الجزائرية، لم يعدم الشعب البريطاني من الشرفاء الذين ناهضوا الإحتلال الإنجليزي لمصر، ومن هؤلاء المحامي الشهير "برودلي" والذي توفي عام 1922 وبيعت مقتنياته بالمزاد العلني٬ واشتري طالب مصري كان يقيم في لندن جزءا من هذه المقتنيات، وكانت أوراقا بخط الزعيم أحمد عرابي، ظلت طوال أربعين عاما بحوزة محاميه.

يشير الكاتب صلاح عيسي في كتابه "هوامش المقريزي" إلي أن "برودلي" من أشهر الشخصيات البريطانية التي ارتبط اسمها بتاريخ مصر. بدأ حياته محاميا في لندن ثم ضاق بمادية الحياة اللندنية، فهاجر إلى الشرق وأقام في تونس، ومارس المحاماة هناك أمام المحاكم القنصلية والمختلطة.

وتابع "برودلي" وهو في تونس حوادث الثورة العرابية، ورأي أهل تونس جميعا يملأون المساجد بالصلاة من أجل عرابي٬ ويدعون الله أن ينقذ الشرق علي يديه، وسقطت الثورة بالأساليب الاستعمارية المنحطة نفسها، وقرأ في الصحف الأوروبية تحريضا صريحا علي إعدام عرابي، وبمجرد أن جاءته رسالة من المستشرق الأيرلندي "ألفرد بلنت" يكلفه فيها بالدفاع عن عرابي شد رحاله إلى مصر.

ظل "برودلي" يناور في ظروف صعبة لكي يضمن لعرابي محاكمة علنية عادلة، وكانت الوزارة الإنجليزية تأخذ موقفا مائعا وتنوي ترك عرابي والثوار للخديوي توفيق لكي يشنقهم، بينما أدرك "برودلي" ومساعدوه أن الحصول علي شهود لصالح عرابي في هذا الجو الإرهابي مسألة مستحيلة، وطالب أكثر من مرة بتأمين الشهود علي حياتهم فلم يلق استجابة.

وعندما تمكن "برودلي" بإرشاد عرابي ومعاونة خادمه محمد أحمد وزوجة عرابي من العثور علي أوراق كان عرابي يحفظها في خزانة سرية بمنزله، تحسن موقفه، كانت الأوراق تضم رسائل سرية من السلطان العثماني وقتها وكان بعضها يدين الخديوي توفيق إدانة صريحة لا لبس فيها.

وبذكاء قدر "برودلي" موقفه، فقرر استغلال الأوراق التي عثر عليها في تهديد الخديوي ومساومته لإنقاذ رأس عرابي٬ وفي الوقت نفسه انزعجت الحكومة الإنجليزية من ظهور هذه الأوراق، لأنها ستكشف أن الخديوي الذي زعمت أمام العالم أنها جاءت لإنقاذه من بربرية عرابي وزملائه ليس إلا إنسانا بلا ضمير ولا شرف.

وقبل الخديوي أخيرا أن يتنازل عن مطلب إعدام عرابي وزملائه مقابل محاكمة صورية يعترف فيها عرابي بالعصيان، ونجح برودلي في مهمته النبيلة وترك كتابا بعنوان "كيف دافعنا عن عرابي" يشكل ردا مفحما علي الخونة الذين أرادوا تغطية أفعالهم، فاتهموا عرابي بالخيانة لأن الإنجليز ضغطوا علي الخديوي فألغوا شنقه.

موضوعات متعلقة

وزير التعليم: نظام خاص لكل مدرسة.. والحضور 4 أيام للفترة الواحدة

موعد تنسيق المرحلة الثالثة 2020 عبر بوابة الحكومة الإلكترونية

اعرف.. موعد ظهور نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة 2020

حقيقة تخفيض رسوم رخصة القيادة

الصور

image description

مؤتمر صحفي لـ رمضان صبحي

image description

الأهلي يتخطى كمين حرس الحدود

image description

أرض الإبداع.. «الدستور» داخل جامعات المعرفة بالعاصمة الجديدة (صور)

image description

نيللي كريم فراشة في أحدث جلسة تصوير شاطئية (صور)

image description

الزمالك يفوز على الطلائع برأسية أوباما

الأكثر قراءة

نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني بالاسم ورقم الجلوس.. الموعد ورابط الحصول عليها

خاص.. تحويل مسئولي الجبلاية السابقين والحاليين للنيابة العامة في قضية اختفاء الكئوس

تفاصيل 7 شركات إخوانية تعد «كتائب إلكترونية» لمهاجمة مصر

وزير التعليم: نظام خاص لكل مدرسة.. والحضور 4 أيام للفترة الواحدة

إنفوجراف

image description

تفاصيل استيلاء صلاح دياب على مصنع فى السويس وأرض مسجد بالبساتين

image description

تفاصيل مصرع طفل في حمام سباحة نادي الزمالك (إنفوجراف)

image description

كل شيء عن سيارة ياسمين صبري الجديدة (انفوجراف)

image description

كل ما تريد معرفته عن مشروع «إنفاذ القانون 2030» (إنفوجراف)

أيام زمان

لو من مواليد الثمانينيات.. أسرار مسلسلات وبرامج الأطفال المفضلة لك

فقد سمعه وحبه ومات وحيدا.. هل عاقب القدر زكي رستم على أدوار الشر؟

«علمني الطبخ وشجع ليفربول».. اعترافات نهال كمال عن «الأبنودي»

«الرقص موهبة من عند ربنا».. اعترافات سامية جمال

نجم الساعة

مافيا السوشيال ميديا.. كيف تحولت «الأكونتات الوهمية» لمعاداة مصر؟

منوعات

نتيجة اختبار السمات بالكلية الحربية 2020 برقم القيد

6.3 مليار دولار لتوفير لقاحات ضد كورونا في اليابان

التلوث مسؤول عن 13% من الوفيات في الاتحاد الأوروبي

38.9 مليون اختبار للكشف عن كورونا في روسيا

مقالات الرأي
أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان
الإنسان.. وجاذبية الدراما!
ماجد حبته
السودان.. وكوارث أخرى
الدكتور إبراهيم نجم
د. إبراهيم نجم يكتب: غضب الرئيس لله والوطن
د. منى حلمى
الوصايا الأخلاقية هى الخطر وليست ممارسة الحرية
المزيد

الثقافة

حكاية «برودلي» المحامي الإنجليزي الذي أنقذ «عرابي» من الإعدام

أحمد حلمي:«المناقشة» نشاط ثقافي قائم على مجهودات فردية

أدباء عروس البحر المتوسط يكشفون عن دور الفن في إحياء التراث

قراءة في أعمال الراحل محمد الراوي بنادي أدب السويس