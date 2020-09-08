نجوى فؤاد: قلوبنا جميعًا مع الشعب السوداني

أعربت الفنانة الكبيرة نجوى فؤاد عن حزنها الشديد للكارثة الإنسانية التي تعرض لها الشعب السوداني مؤخرًا بسبب الفيضانات، وقالت: "قلوبنا جميعًا مع الشعب السوداني الشقيق".وأضافت خلال المداخلة الهاتفية لبرنامج "حلوة يا دنيا" الذي تقدمه الفنانة مادلين طبر علي قناة ten، أنها دائمًا لا تفصل بين مصر والسودان وتعتبر شعب البلدين شعبًا واحدًا، فيما قالت مادلين أن مصر تبقى الأخت الكبرى للشعوب العربية، حيث تمد لكل الشعوب جسور المساعدة فور حدوث أي كارثة.وعن رأيها في الرقص الاستعراضي في الوقت الحالي، قالت نجوى فؤاد: الرقص الاستعراضي تغير تمامًا عما كان عليه، حتى بدلة الرقص تغيرت كثيرًا، مشيرة إلى أنها تتمنى رؤية الراقصات ببدلة صعيدي أو فلاحي أو غيرها من هذه الملابس، بدلًا من الاعتماد علي البدلة التركي.وأوضحت أنها كانت تقدم الاستعراض لمدة ساعتين تستعين فيه بفريق عمل متكامل، من متخصصين في الملابس، والديكور، والموسيقى، والأشعار، أما الآن فلم يعد الرقص الاستعراضي كسابق عهده.يشار إلى أن الفنانة مادلين طبر تقدم برنامج "حلوة يا دنيا" على قناة ten يومي الأحد والإثنين من كل أسبوع، في الساعة الرابعة حتى الخامسة والنصف مساءً.