رفع كفاءة طريق كورنيش النيل بدمياط (صور)

تابعت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، تنفيذ أعمال تطوير ورفع كفاءة طريق كورنيش النيل بمدينة دمياط، وذلك بطول 3.5 كيلومتر.ونوهت المحافظ- في بيان اليوم- بأن تلك الأعمال ستتضمن تطوير البرجولات والمقاعد وسور الكورنيش وبلاطات الإنترلوك وتشجير المنطقة، بالإضافة إلى رصف الطريق بالأسفلت وصيانة بالوعات صرف مياه الأمطار وأعمدة الإنارة.وأوضحت أن الكورنيش يعد أهم الطرق الرئيسية التى تمر بمناطق عدة بمدينة دمياط، لذا تطلب إدراجه بعمليات التطوير والتنسيق الحضارى التى تشهدها الكثير من المناطق بالمحافظة، مؤكدة أنه تم توجيه الجهات المُنفذة بنهو تلك الأعمال وفقًا للبرنامج الزمنى الذى تم تحديده مسبقًا.