«مشورة محكمة طنطا» تؤيد إخلاء سبيل الطبيب النفسي المتهم بالتحرش

أيدت غرفة المشورة بمحكمة طنطا، اليوم الثلاثاء، قرار إخلاء سبيل الطبيب النفسي المتهم بالتحرش جنسيًا بعدد من السيدات أثناء علاجهن داخل عيادته بكفالة 15 ألف جنيه، ورفضت استئناف النيابة على القرار.وكانت الأجهزة الأمنية تمكنت من ضبط أحد الأطباء النفسيين عقب تداول منشور بإحدى الصفحات بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، يتضمن رسائل مرسلة من العديد من السيدات مفادها، أنه أثناء علاجهن لدى أحد الأطباء النفسيين بمدينة طنطا قام بالتحرش بهن لفظيًّا وطلب إرسال صور خاصة لهن ومحاولة إقناعهن بممارسة بعض الأعمال المنافية للآداب وإيهامهن بأن ذلك نوع من أنواع العلاج النفسي، وبالفحص تبين قيام عدد من السيدات بالتقدم ببلاغات للجهات المختصة بشأن مضمون ما سبق حيث أمكن تحديد الطبيب المشار إليه وأمكن ضبطه.