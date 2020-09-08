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الثلاثاء 08 سبتمبر 2020 الموافق 20 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

ملكة جمال مصر للبيئة تشارك علي ربيع في «مطبعة هرم»

الثلاثاء 08/سبتمبر/2020 - 03:53 م
ملكة جمال مصر للبيئة
ملكة جمال مصر للبيئة
حسين الجندي
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كشفت الفنانة الشابة بسمة داود، ملكة جمال مصر للبيئة والسياحة عن مشاركتها في فيلم "مطبعة هرم"، والذي سيبدأ تصويره منتصف شهر سبتمبر الجاري، حيث يناقش الفيلم بعض القضايا الاجتماعية الهامة ولكن في إطار كوميدي، وانتهى القائمون على العمل من معاينة أماكن تصوير الفيلم وبناء الديكورات المقرر أن تنطلق فيها مشاهد العمل.

وأبدت الفنانة الشابة، في تصريحات صحفية، سعادتها بخوض تجربة التمثيل عبر الشاشة الكبيرة أمام عدد من النجوم الكبار، في فيلم "مطبعة هرم"، وهو من بطولة كل من على ربيع، حمدي الميرغني، ومن تأليف أمين جمال ومحمد محرز وإخراج سامح عبدالعزيز.

وحققت بسمة داود حلمها بالفوز بلقب ملكة جمال مصر للبيئة والسياحة، بعد أن تخرجت فى كلية الحقوق قسم اللغة الإنجليزية، وعملت نحو 10 سنوات مضيفة طيران.

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