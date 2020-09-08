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الثلاثاء 08 سبتمبر 2020 الموافق 20 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

لايف ستايل

لبنانيون يخطفون الأضواء في مهرجان البندقية

الثلاثاء 08/سبتمبر/2020 - 03:51 م
مهرجان البندقية
مهرجان البندقية
مارسيل نظمي
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تنفس صناع الموضة الصعداء بمهرجان البندقية السينمائي الدولي، الذي يعد أول فاعلية دولية تقام منذ بداية جائحة فيروس كورونا نهاية العام الماضي.

ولفت الأنظار حضور مشاهير لبنانيين مُتَحَدين معاناتهم من انفجار مرفأ بيروت، الذي وقع بالعاصمة في 4 أغسطس من الشهر الماضي.

وبحسب موقع الموضة "فوج" اختارت الممثلة الإيطالية بياتريس فالي، إطلالة بأنامل المبدع جورج حبيقة اللبناني، وقامت أيضًا بانتقاء إطلالتين لها من تصميمات الأزياء الراقية لمصممين لبنانيين.

حيث كما ارتدت فالي فستانًا أبيض أنيقًا، من تصميم رامي قاضي لحضور العرض الأول على السجادة الحمراء لفيلم "Miss Marx" في 5 سبتمبر، تميز التصميم بطول الأرضية من مجموعة الأزياء الراقية لربيع 2020 المصمم بخرز معقد بدون حمالات الصدر.

وتألقت المذيعة اللبنانية ريا أبي راشد في فستان من تصميم المصمم العالمي اللبناني جورج حبيقة، وارتدت فستانًا أسود مزينًا بأكمام قصيرة وفتحة صدر واسعة.

ومن المقرر استمرار مهرجان البندقية السينمائي الدولي حتى 12 سبتمبر مع الحرص على الالتزام بالإرشادات الصحية والتباعد الاجتماعي لجميع الحضور.

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