«هدية السيسى لـ مهند».. وزير التعليم يعلن تدريس مادة «الأخلاق»

في احتفالية «قادرون باختلاف» لذوي الاحتياجات الخاصة العام الماضي وحضرها الرئيس عبدالفتاح السيسي، طالب الطفل «مُهند»، من ذوي الاحتياجات الخاصة، بتدريس مادة «احترام الآخر» في المدارس والجامعات، في كلمة له بالاحتفالية، وأجابه الرئيس "يا مهند هتتعمل فورًا".«الوزير يعلن»قبل قليل، وخلال مؤتمر صحفي لإعلان تفاصيل خطة العام الدراسي الجديد 2020-2021، أعلن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عن بدأ تدريس مادة «القيم واحترام الآخر» للصف الثالث الابتدائي هذا العام.وأوضح شوقي اليوم، أنه بناء على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، فإنه سيتم تدريس كتاب «القيم واحترام الآخر» لطلاب الصف الثالث الابتدائي باعتباره أول صف يصل لنظام التعليم الجديد، على أن يتم عمل كتاب لنفس المادة للصفين الأولى والثاني الابتدائي.