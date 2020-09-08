حسام الخولى: انتخابات «النواب» ستكون أكثر شراسة من «الشيوخ»

قال حسام الخولي، عضو مجلس الشيوخ ونائب رئيس حزب مستقبل وطن، إن انتخابات مجلس النواب القادمة ستشمل تغييرات كبيرة لانتهاء زمن العصبية وسيطرة العائلات الكبيرة عليها، خاصة بعد أن أصبح العالم يعود للوضع السياسي الطبيعي مع ازدياد الحزبية، مؤكدًا أنها ستكون أكثر شراسة من "الشيوخ"، والتي أجريت مؤخرا.وأضاف الخولي، في مداخلة هاتفية لبرنامج "التاسعة"، المذاع على فضائية "الأولى"، مساء أمس الإثنين، أن انتخابات البرلمان محكومة باعتبارات في الدستور مختلفة عن مجلس الشيوخ، باعتبار وجود 25% مقاعد للمرأة وتعتبر نسبة كبيرة، ومقاعد للشباب ليست محددة النسبة، لكنها موجودة، وأيضًا لذوي الاحتياجات الخاصة، لافتًا إلى وجود منافسة كبيرة بين الأعضاء عنها بانتخابات مجلس الشيوخ.وأشار الخولي، إلى أن تحالف الأحزاب يشجع وينشر التوعية بأهمية المشاركة في التصويت برغم وجود بعض الأشخاص الذين يحاولون إحباط الناس تجاه الانتخابات، من خلال نشر شائعات حول القوائم، مضيفًا: "من 25 يناير 2011 مفيش صوت راح غلط في صندوق واحد أو فرز غلط".وتابع عضو مجلس الشيوخ ونائب رئيس حزب مستقبل وطن، أن القائمة ستضم بعض الشخصيات العامة من السيدات والشباب، مؤكدًا أن انتخابات البرلمان ستشهد إقبالًا كبيرًا من المواطنين، كون التشريع ضرورة لتسيير الحياة اليومية.