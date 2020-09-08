رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 08 سبتمبر 2020 الموافق 20 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

حسام الخولى: انتخابات «النواب» ستكون أكثر شراسة من «الشيوخ»

الثلاثاء 08/سبتمبر/2020 - 03:23 م
حسام الخولي
حسام الخولي
هدير شعراوي
طباعة
قال حسام الخولي، عضو مجلس الشيوخ ونائب رئيس حزب مستقبل وطن، إن انتخابات مجلس النواب القادمة ستشمل تغييرات كبيرة لانتهاء زمن العصبية وسيطرة العائلات الكبيرة عليها، خاصة بعد أن أصبح العالم يعود للوضع السياسي الطبيعي مع ازدياد الحزبية، مؤكدًا أنها ستكون أكثر شراسة من "الشيوخ"، والتي أجريت مؤخرا.

وأضاف الخولي، في مداخلة هاتفية لبرنامج "التاسعة"، المذاع على فضائية "الأولى"، مساء أمس الإثنين، أن انتخابات البرلمان محكومة باعتبارات في الدستور مختلفة عن مجلس الشيوخ، باعتبار وجود 25% مقاعد للمرأة وتعتبر نسبة كبيرة، ومقاعد للشباب ليست محددة النسبة، لكنها موجودة، وأيضًا لذوي الاحتياجات الخاصة، لافتًا إلى وجود منافسة كبيرة بين الأعضاء عنها بانتخابات مجلس الشيوخ.

وأشار الخولي، إلى أن تحالف الأحزاب يشجع وينشر التوعية بأهمية المشاركة في التصويت برغم وجود بعض الأشخاص الذين يحاولون إحباط الناس تجاه الانتخابات، من خلال نشر شائعات حول القوائم، مضيفًا: "من 25 يناير 2011 مفيش صوت راح غلط في صندوق واحد أو فرز غلط".

وتابع عضو مجلس الشيوخ ونائب رئيس حزب مستقبل وطن، أن القائمة ستضم بعض الشخصيات العامة من السيدات والشباب، مؤكدًا أن انتخابات البرلمان ستشهد إقبالًا كبيرًا من المواطنين، كون التشريع ضرورة لتسيير الحياة اليومية.

موضوعات متعلقة

«إلكتروني بالكامل».. وزير التعليم يعلن نظام امتحان الثانوية الجديد

قطار «حياة كريمة» يصل الصعيد.. ويوزع سلعًا أساسية فى سوهاج

وزير الاتصالات يكشف لـ«الدستور» تفاصيل «أضخم مشروع» للقضاء على الفساد

«التموين» تبدأ نقل الزوجة إلى بطاقة الزوج على البوابة الرقمية

الصور

image description

مؤتمر صحفي لـ رمضان صبحي

image description

الأهلي يتخطى كمين حرس الحدود

image description

أرض الإبداع.. «الدستور» داخل جامعات المعرفة بالعاصمة الجديدة (صور)

image description

نيللي كريم فراشة في أحدث جلسة تصوير شاطئية (صور)

image description

الزمالك يفوز على الطلائع برأسية أوباما

الأكثر قراءة

نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني بالاسم ورقم الجلوس.. الموعد ورابط الحصول عليها

خاص.. تحويل مسئولي الجبلاية السابقين والحاليين للنيابة العامة في قضية اختفاء الكئوس

وزير التعليم: نظام خاص لكل مدرسة.. والحضور 4 أيام للفترة الواحدة

«التموين» تبدأ نقل الزوجة إلى بطاقة الزوج على البوابة الرقمية

إنفوجراف

image description

تفاصيل استيلاء صلاح دياب على مصنع فى السويس وأرض مسجد بالبساتين

image description

تفاصيل مصرع طفل في حمام سباحة نادي الزمالك (إنفوجراف)

image description

كل شيء عن سيارة ياسمين صبري الجديدة (انفوجراف)

image description

كل ما تريد معرفته عن مشروع «إنفاذ القانون 2030» (إنفوجراف)

أيام زمان

لو من مواليد الثمانينيات.. أسرار مسلسلات وبرامج الأطفال المفضلة لك

فقد سمعه وحبه ومات وحيدا.. هل عاقب القدر زكي رستم على أدوار الشر؟

«علمني الطبخ وشجع ليفربول».. اعترافات نهال كمال عن «الأبنودي»

«الرقص موهبة من عند ربنا».. اعترافات سامية جمال

نجم الساعة

مافيا السوشيال ميديا.. كيف تحولت «الأكونتات الوهمية» لمعاداة مصر؟

منوعات

6.3 مليار دولار لتوفير لقاحات ضد كورونا في اليابان

التلوث مسؤول عن 13% من الوفيات في الاتحاد الأوروبي

38.9 مليون اختبار للكشف عن كورونا في روسيا

دراسة: مرضى كورونا قد يصابون بعدوى معوية مطولة

مقالات الرأي
أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان
الإنسان.. وجاذبية الدراما!
ماجد حبته
السودان.. وكوارث أخرى
الدكتور إبراهيم نجم
د. إبراهيم نجم يكتب: غضب الرئيس لله والوطن
د. منى حلمى
الوصايا الأخلاقية هى الخطر وليست ممارسة الحرية
المزيد

الثقافة

أدباء عروس البحر المتوسط يكشفون عن دور الفن في إحياء التراث

قراءة في أعمال الراحل محمد الراوي بنادي أدب السويس

«الانسيالة».. رواية جديدة لمدحت مطر

جمعية محبي «الأطرش» تكرم اسم المخرج العالمي يوسف شاهين