«التعليم» تعلن تعريب «الجيولوجيا».. ومشروع جديد من «3 ابتدائى»

أعلن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، تعريب مادة «الجيولوجيا» لعدم وجود العدد الكافي من المعلمين لتدريسها.جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي منعقد الآن بديوان الوزارة، لإعلان تفاصيل خطة العام الدراسي الجديد 2020 2021.وقال «شوقي»: «بنحاول نبني كتبًا تفاعلية من أول (كي جي) حتى الثانوي وسنبدأ من السنوات الأعلى».وأضاف: «هناك مشروع جيّد نفكر فيه حاليًا وهو أن يكون كل طفل في مصر بعد 3 ابتدائي مُستخدِمًا للتكنولوجيا، لكن الدولة لا تستطيع تحمل هذه التكلفة، ولكن يمكن أن يتاح من خلال شركات المحمول بالتقسيط، وهذا ما زلنا نعمل عليه وسنطرحه فور الانتهاء منه».وأوضح: «ستكون هناك مدرسة على التليفزيون وهذا نعمل عليه لإتاحته عبر محطات كثيرة جدًا»، وتابع: «سيتم الالتزام بأخذ الغياب والحضور ولم نلغ طابور الصباح لكن سنمنح التنظيم لمديري المدرسة».