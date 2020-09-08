معتز فتيحة: لكل عمل تفاصيله الخاصة و«مدرسة الحب» حقق رد فعل مميز

بدأ عرض مسلسلك "مدرسة الحب 3" قبل أيام.. كيف ترى ردود الفعل على العمل؟

المسلسل عبارة عن قصص مختلفة داخل الأحداث هل هناك فرق عند كتابة مسلسل من 45 حلقة أو تقسيمهم على حلقات؟

المسلسل بدأ تصويره قبل 3 سنوات ورغم ذلك يرى البعض أن صورته على الشاشة تواكب التطورات الحديثة كيف ترى ذلك؟

من من شخصيات العمل التي رأيت أنها قدمت الشخصيات التي رسمتها على السيناريو بشكل أكثر مما توقعت؟

الفنان أمير كرارة كان بطلا لإحدى القصص وفي وقت التعاقد لم يكن بحجم النجومية هل خدمت نجوميته حاليا العمل؟

كيف ترى انتشار فكرة الثلاثيات والخماسيات خلال العامين الماضيين؟

هل كنت حريصا على متابعة التصوير في هذا المسلسل؟

رأينا اختلاف الألوان الدرامية في العمل هل كان هذا مقصودا؟

كيف رأيت تقديم تامر حسني لأغنية تتر المسلسل؟

ماذا عن تعاقدك على تقديم فيلم "ريتسا"؟

ليست المرة الأولى التي تعمل فيها مع النجم محمود حميدة حدثنا عن التعامل معه؟

كيف ترى بعين الكاتب الترشيحات الجديدة لفيلم "ريتسا"؟

برز اسم المؤلف والروائي معتز فتيحة مؤخرا من خلال تقديمه حاليا لمسلسل "مدرسة الحب" بجزئه الثالث، وتعاقده على كتابة فيلم "ريتسا" من بطولة النجم أحمد حاتم ومحمود حميدة، وكان لنا معه هذا الحوار.تابعت بشدة تعليقات الجمهور على "تويتر"، و"فيسبوك"، ورأيت أن العمل له رجع صدى مميز لدى الجمهور وهو أهم ما ينتظره المبدع من أعماله لأنه معروض للجمهور في النهاية، وأرى أن كل الفنانين وطاقم العمل بذلوا جهدا جبارا.بالنسبة لي أي مشروع فني له تفاصيله الخاصة التي يرتبط بها، وفي هذا العمل تحديدا كنت اتعامل مع كل قصة من قصص المسلسل كأنها أفلام، فكل 4 حلقات مثلا كأنهم فيلما وهذا ما يجعلني أركز كثيرا في الكتابة، وبالنسبة لكتابة الحلقات الكثيرة مميزة وتجعلك تدخل في عوالم جديدة في النهاية أحب الحالتين وأحب الكتابة بشكل عام.المسلسل صور على عدة مراحل بدأت قبل 3 سنوات بالفعل ولا نقدر أن نقول أنه كله صور في 2017، وفي النهاية ندع للجمهور الحكم في النهاية.بالطبع الأستاذ فاروق الفيشاوي رحمه الله هو آخر من كتبت له والأستاذ خالد الصاوي وجومانا مراد ومي سليم واستطيع أن كل فريق العمل تعب في تقديمه للجمهور وهو يعرض حاليا على الشاشة، وأرى أن الفنان الراحل فاروق الفيشاوي كان ملهما بالنسبة لي وشرفت بتقديمه القصة الأخيرة من المسلسل وكان محترفا وقيمة وقامة.أعود لتكرار أن العمل كان على مراحل، فأرى أن النجومية عموما شيئا مميزا لكن في النهاية لا بد أن يكون المممثل "إن كاست" أو مناسبا للعمل الذي يقدمه ويقدمه بجدية سيكون أفضل.أعتبر أن من المحتمل أنه كان لنا السبق وقت التعاقد وكتابة العمل وبعدها انتشرت بشكل مميز وأرى أن كل الزملاء يقدمون أعمالا مميزة في الفترة الماضية.العمل يشارك به عدد من النجوم من كل البلاد كيف رأيت الزخم في هذا العمل.شيء رائع لاختلاف الأبطال وتنوعهم مع اختلاف القصص، حتى أننا كنا اتفقنا مع عدد من الأبطال منتركيا ولكن كان في وقت مبكر للغاية قبل حدوث الأزمات السياسية الأخيرة وكانت الأمور هادئة.لم أكن حريصا على التواجد في لوكيشن التصوير بشكل مستمر فقلما أتواجد، والصور التي نشرت لي مع أبطال العمل كانت من منزلي أو من البروفات.بالفعل فالقصص مختلفة بين الرومانسية والدرامية التراجيدية وغيرها من الألوان فهناك تنويعا في القصص لتضفي مزيدا من التنوع لدى الجمهور المتابع للمسلسل.كانت مفاجأة مميزة للغاية والأغنية استمرت متصدرة التريند لفترة وقدمها تامر حسني بشكل مميز ووصلت إلى أرقام عالية عالميا، فتامر حسني فنان شديد الموهبة والشاعرية وكان الاختيار موفقا لتقديم تتر العمل.الفيلم الجديد يشارك فيه الأستاذ محمود حميدة والأساتذة أحمد حاتم ومحمد الشرنوبي ومايان السيد ومن إنتاج شركة "الجذور" للأستاذ أيمن يوسف ومن إخراج أحمد عبد الله صالح وأتمنى أن يكون تجربة مختلفة تناسب الجمهور.نجم رائع واستطيع أن اقول أننا من عملنا معه وليس هو من عمل معنا فهو قامة فنية كبيرة للغاية يتمنى أي أحدفي الوسط الفني العمل معه.الترشيحات حتى الآن مناسبة للغاية ولدي ثقة مطلقة في الأستاذ محمود حميدة وكذلك ثقة مطلقة في أحمد حاتم ومحمد الشرنوبي، وأتوقع أن العمل سيكون مميزا وهو سيكون باللونين الدرامي والرومانسي وسندخل التصوير خلال الفترة القادمة.