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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

بدء تنفيذ ورصف طريق «العوينات- توشكا» بالوادي الجديد

الثلاثاء 08/سبتمبر/2020 - 11:43 م
طريق العوينات توشكا
طريق العوينات توشكا
محمد مهدي
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أكد المهندس محمد أحمد، رئيس الوحدة المحلية بمنطقة شرق العوينات بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الثلاثاء، على بدء تنفيذ ورصف طريق العوينات- توشكا.

وأضاف رئيس الوحدة المحلية لشرق العوينات، أنه تم إسناد الطريق للهيئة الهندسية للقوات المسلحة بطول 380 كيلومترا، مشيرا أنه سيتم إسناد 120 كيلو أخري بطريق الداخلة- العوينات إليها.

من جانبه أوضح اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، إنه ستتم إعادة تأهيل ورفع كفاءة طريق الداخلة- العوينات، بتصديق من الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بطول 375 كم، وبتكلفة 3 مليارات جنيه.

وأشار" الزملوط"، إلى أن هذا المشروع يأتي نتيجة العرض والتنسيق مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل والمواصلات، لإعادة تأهيل هذا الطريق الهام الذي يستخدم لنقل ما يزيد على المليون ونصف المليون طن من المحاصيل الزراعية سنويًا، فضلًا عن تيسير حركة المواطنين ودفع عجلة التنمية والاستثمار علي أرض المحافظة.

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