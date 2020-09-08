«المصرية اللبنانية»: الصندوق السيادي قد يكون له دور في نمو صناعة الملابس

أكد فؤاد حدرج، نائب رئيس الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، أهمية دور صندوق مصر السيادي في بناء اقتصاد مصري قوي ومتكامل يكون أكثر قدرة على تفعيل وزيادة تنافسية الصناعة المصرية، وتحقيق التكامل بين كل أطراف العملية الإنتاجية.وأضاف حدرج، خلال ندوة نظمتها الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال اليوم، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، أن صناعة الملابس الجاهزة من الصناعات التي يمكن أن يكون للصندوق دور أساسي في نموها من خلال تكامل حلقات الإنتاج، وتوجيه الطاقات غير المستغلة في المصانع لإنتاج مستلزمات الإنتاج.وأشار نائب رئيس الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، إلى أن مصر اتخذت الكثير من الخطوات غير المسبوقة أهمها إنشاء صندوق مصر السيادي للاستثمار، مؤكدًا أنه سيكون إضافة جديدة في طريق نهضة مصر وتحقيق النمو.