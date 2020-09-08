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الثقافة

أدباء عروس البحر المتوسط يكشفون عن دور الفن في إحياء التراث

الثلاثاء 08/سبتمبر/2020 - 03:45 م
إحياء التراث
إحياء التراث
جمال عاشور
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نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة مجموعة متنوعة من الفعاليات الأدبية والثقافية بمواقع فرع ثقافة الإسكندرية، وسط إجراءات احترازية في ظل تداعيات فيروس كورونا المستجد.

وعقد قصر ثقافة الأنفوشي ندوة بعنوان "دور الإبداع السكندري في الحفاظ على الهوية" أدارها الشاعر أحمد قدري، بحضور كل من الكاتب أحمد يسري، والكاتب محمود قطب، والفنان محمود عرفة، تحدثوا خلالها عن بناء الإسكندرية وتلاقي الحضارات بها ودور الفن في إحياء التراث السكندري.

كما نظم القصر لقاءً ضمن نشاط المكتبة العامة بعنوان "طرائف اللغة العربية" للواء مجدي البكري، تحدث خلالها عن أهمية ومكانة اللغة العربية باعتبارها اللغة الأم ولغة القرآن الكريم، كما تناول تطور كتابة الحروف العربية بداية من كتابتها دون تنقيط، تناول كذلك مميزات اللغة وتمتعها بمفردات هائلة لها معانٍ خاصة تميزها، بينما أعد نادي القصة لقاء لمناقشة أعمال الأعضاء بحضور الكاتبة منى سالم، أما مرسم الفنون التشكيلية فأقام ورشة تصميم لوحات بالألوان الزيتية.

وفي قصر ثقافة مصطفى كامل أقام نادي الأدب أمسية شعرية لمناقشة أعمال الأعضاء بحضور الشاعر الغنائي والأديب أحمد يحيى، كما أقيم لقاء مماثل بكل من قصر ثقافة برج العرب للحديث عن شعر العامية وآخر بقصر الشاطبي ضمن نشاط نادي أدب القباري، وعقد قصر ثقافة الشاطبي اللقاء الأدبي الأسبوعي للأديب محمد عبدالوارث، أداره الأديب د. مصطفى السباعي، وتحدث خلاله الأديب والناقد أحمد إبراهيم عن خصائص القصة القصيرة جدًا.

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