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الثلاثاء 08 سبتمبر 2020 الموافق 20 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

ضبط لحوم وأسماك مجمدة فاسدة بأسيوط

الثلاثاء 08/سبتمبر/2020 - 03:45 م
لحوم فاسدة
لحوم فاسدة
أسيوط – محمد أبو شادي:
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قال محمد إسماعيل، وكيل وزارة التموين بمحافظة أسيوط، إنه تم شن حملة مفاجئة على الأسواق ومنافذ البيع المختلفة بالاشتراك مع الطب البيطري والصحة.

وأوضح وكيل وزارة التموين - في بيان اليوم - إنه تم ضبط سيارة ثلاجة بمنطقة الأربعين بحي غرب مدينة أسيوط بداخلها كميات من اللحوم والأسماك والمجمدات متغيرة الخواص نتيجة سوء التخزين وغير صالحة.

وأضاف إنه تم التحفظ على الكميات المضبوطة وتحرير المحاضر اللازمة لافتًا إلى استمرار شن الحملات الدورية بناءً على تعليمات محافظ أسيوط لضمان سلامة السلع المعروضة وتنقية الأسواق من السلع الفاسدة مع إتخاذ كافة اﻹجراءات القانونية الكفيلة بردع كل من تسول له نفسه اﻹضرار بالصحة العامة للمواطنين.

ولفت اللواء عصام سعد محافظ أسيوط إن أجهزة الرقابة التموينية تمكنت من ضبط كميات من اللحوم والأسماك والمجمدات غير صالحة وذلك خلال حملة تموينية ضمن سلسلة الحملات التي تنفذها المحافظة دوريًا للتأكد من صلاحية السلع المعروضة في الأسواق ومنافذ البيع المختلفة حفاظًا على صحة وحياة المواطنين وحقهم في الحصول على سلع غذائية جيدة وصالحة للاستخدام لافتًا إلى اتخاذ إجراءات رادعة حيال المخالفين والمتاجرين بصحة المواطنين.

وأكد استمرار شن الحملات التفتيشية بالتنسيق بين الجهات المعنية من التموين والطب البيطري والصحة وتكثيف لجان المرور على كل المنافذ والأسواق والمحلات للتأكد من صلاحية السلع المعروضة ومدى كفايتها لمتطلبات المواطنين والتصدي لأية محاولات للتلاعب من أى نوع وتطبيق القانون بكل الحسم والحزم واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين الذين يتلاعبون بأرواح المواطنين.

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