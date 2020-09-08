«الزراعة» تمسح 794 قرية لاكتشاف أى بؤر مرضية للماشية

زارت الهيئة العامة للخدمات البيطرية 18556 منزلًا في 794 قرية في 26 محافظة، وتم فحص 57356 حيوانًا، استكمالًا لخطة الترصد النشط للأمراض الوبائية الحيوانية، والتي تستهدف زيارة 5000 قرية تابعة بكل محافظات الجمهورية لرصد أمراض الحمى القلاعية- الجلد العقدى- طاعون المجترات الصغيرة- حمى الثلاثة أيام- جدري الأغنام- حمى الوادي المتصدع بكل محافظات الجمهورية.وأكد المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة لشئون الثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، أهمية الاستجابة السريعة لاحتواء أي بؤرة مرضية والتأكيد على تحصين وترقيم كل الحيوانات التي لم تُحصن أثناء ذروة وباء كورونا، وأن نسب البؤر المرضية انخفضت من ١٢٪؜ في الأسبوع الأول إلى ١٫٥ ٪؜ فى الأسبوع الثالث من حملة الترصد وأغلبها حيوانات غير محصنة، وأنه تم اتخاذ كل الإجراءات الوقائية للحد من انتشار المرض من تلك البؤر بالتحصين حول أماكن البؤر المرضية في نطاق 10 كم، رش الحظائر ضد الحشرات الناقلة للمرض، علاج الحيوانات المصابة وكذا التنبيه على أصحاب الحيوانات المصابة بعدم نقلها أو التصرف فيها بالبيع أو اختلاطها بأي حيوانات أخرى سليمة.ومن جانبه، قال عبدالحكيم محمود رئيس الهيئة، إنه تم تحصين عدد 364726 رأسًا ضد الجلد العقدي و96603 رؤوس ضد الحمى القلاعية، 85243 رأسًا ضد حمى الوادى المتصدع، 37458 ضد جدري الأغنام، 174894 ضد طاعون المجترات الصغيرة، بالإضافة إلى ترقيم وتسجيل 69603 رأس ماشية بمحافظات الجمهورية خلال شهر أغسطس وحتى تاريخه.