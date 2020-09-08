11 إصابة فى انقلاب «ميكروباص» بقنا

أصيب 11 شخصا، ظهر اليوم الثلاثاء، في حادث انقلاب سيارة ميكروباص على طريق قرية الجزيرية بمحافظة قنا، وعلى الفور تم الدفع بـ8 سيارة إسعاف لموقع الحادث.تلقى اللواء محمد أبو المجد، مدير أمن قنا إخطارا من مرفق إسعاف قنا يفيد إصابة 11 شخصا، في الحادث، وتم نقل المصابين إلى مستشفى قنا الجامعى، وذلك من أجل سرعة تلقي العلاج.وكشفت التحريات الأولية لرجال المباحث الجنائية بمديرية أمن قنا، عن انحراف عجلة القيادة بيد سائق السيارة وذلك بسبب السرعة الزائدة مما أدى لانقلاب الميكروباص ووقوع الحادث، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات.