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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

السفير أحمد خطاب يشيد بإجراءات الوقاية في لجان الإسماعيلية

الثلاثاء 08/سبتمبر/2020 - 03:29 م
لجان الإسماعيلية
لجان الإسماعيلية
مصطفى دياب
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تفقد السفير أحمد خطاب الأمين المساعد لجامعة الدول العربية، والوفد المرافق له لجان مدرسة فاطمة الزهراء بمحافظة الإسماعيلية، واستقبلهم اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية وعدد من قيادات المحافظة.

وأشاد "خطاب" بالإجراءات الاحترازية التي تتم داخل لجان جولة الإعادة في انتخابات الشيوخ بمحافظة الإسماعيلية، من توافر كمامات وكحول، وقياس درجة الحرارة للناخبين قبل دخول اللجنة، فضلًا عن تباعد المواطنين في الطوابير واتباع كل إجراءات التباعد الاجتماعي.

قال اللواء شريف فهمي بشارة إن 229 لجنة انتخابية في إعادة انتخابات مجلس الشيوخ، فتحت أبوابها في موعدها لاستقبال المواطنين دون أي تأخير أو معوقات، موضحًا أن جميع اللجان الانتخابية تسير بشكل طبيعي، ولم تشهد أي تأخير في أبوابها أمام الناخبين، وذلك مع تطبيق كل الإجراءات الوقائية بإعطاء الأولوية لكبار السن وذوي الإعاقة بالدخول للتصويت.

ولفت إلى أنه تم رفع درجة الاستعداد القصوى والطوارئ بجميع أجهزة المحافظة ومديريات الخدمات التابعة لها، للتعامل مع أي موقف طارئ قد يحدث خلال الانتخابات، مشيرًا إلى أن غرفة العمليات مستمرة على مدار الـ24 للتأكد من سير وانتظام جميع الخدمات بنطاق المحافظة.

وتقام جولة الإعادة في انتخابات الشيوخ بمحافظة الإسماعيلية، بين اللواء عادل عبدالغني رمز المسدس مرشح حزب مستقبل وطن، ورمضان إمام رمز الشمعة مستقل، وتحتوي محافظة الإسماعيلية على 201 مركز، وبلغ عدد اللجان الفرعية 229 لجنة، بإجمالي عدد ناخبين 897574 ناخبًا.

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