محافظ بورسعيد: 108 لجان بدأت العمل في موعدها بانتخابات الإعادة

قال اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الثلاثاء، إن 108 لجان انتخابية بمرحلة الإعادة لانتخابات مجلس الشيوخ على مستوى المحافظة، بدأت العمل في موعدها لاستقبال المواطنين دون أى معوقات.وأكد محافظ بورسعيد، في بيان إعلامي، على انتظام العمل في جميع اللجان الانتخابية، وأن القضاة المشرفين على عمليات التصويت وصلوا إلى مقار اللجان في المواعيد المحددة، وخلصوا إلى تطبيق المسافات الآمنة بين الناخبين والتنبيه بإعطاء الأولوية لكبار السن وذوي الإعاقة بالدخول لتصويت، كما طالبوا الناخبين بالحفاظ على ارتداء الكمامة عند التصويت.ويخوض مرحلة الإعادة بانتخابات مجلس الشيوخ في محافظة بورسعيد مرشحان على المقعد الفردي للمحافظة، وهما: دكتور عاطف علم الدين، وأحمد جوهر، وتعتبر بورسعيد دائرة عامة واحدة، بإجمالي عدد ناخبين 514 ألفًا و919 ناخبًا، موزعين على 98 مركز انتخابي، تضم 108 مقر انتخابي ولجنة فرعية.وانطلقت جولة الإعادة في انتخابات مجلس الشيوخ مصر 2020 على 26 مقعدًا بإجمالي 52 متنافسًا في 14 محافظة، وتستمر يومي الثلاثاء الأربعاء 8 و9 سبتمبر.والمقاعد المقرر خوض جولة الإعادة عليها هي: القليوبية 1، المنوفية 2، كفر الشيخ 2، الجيزة 1، بني سويف 1، أسيوط 3، سوهاج 5، قنا 3، الأقصر 2، أسوان 2، دمياط 1، بورسعيد 1، الإسماعيلية 1، مطروح 1.