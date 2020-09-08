وكيل الخطة والموازنة يدلى بصوته في انتخابات الشيوخ (فيديو)

أدلى النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بصوته في معهد ساحل طهطا الأزهري الواقع داخل دائرته ومسقط رأسه بمدينة طهطا، شمالي محافظة سوهاج، وسط استقبال حافل من الأهالي الذين قرروا التقاط الصور التذكارية معه.وقال وكيل لجنة الخطة والموازنة، إن لجنة ساحل طهطا موزعة على 4 صناديق انتخابية، بإجمالي 23 ألف صوت انتخابي، وأن هناك استجابة من مواطني طهطا وقراها.ودعا سالم، جموع الناخبين من سوهاج التوجه للإدلاء بأصواتهم في الاستحقاق الانتخابي، لاستكمال الغرفة البرلمانية الثانية مجلس الشيوخ.وانطلقت جولة الإعادة في انتخابات مجلس الشيوخ مصر 2020 على 26 مقعدًا، بإجمالي 52 متنافسًا في 14 محافظة، وتستمر يومين الثلاثاء الأربعاء 8 و9 سبتمبر.والمقاعد المقرر خوض جولة الإعادة عليها هي: القليوبية 1، المنوفية 2، كفرالشيخ 2، الجيزة 1، بني سويف 1، أسيوط 3، سوهاج 5، قنا 3، الأقصر 2، أسوان 2، دمياط 1، بورسعيد 1، الإسماعيلية 1، مطروح 1.