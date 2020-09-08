«يا حبيبي» تتخطى 3 ملايين مشاهدة لمحمد رمضان ومستر جيمس (فيديو)

حقق الفيديو كليب الجديد النجم محمد رمضان، والنجم العالمي مستر جيمس، مشاهدات عالية في يومين منذ طرحه، حيث وصلت مشاهداته إلى 3 ملايين مشاهدة.الفيديو كليب تم تصويره في دولة الإمارات العربية المتحدة، من إخراج حسام الحسيني، والذي صور مع "رمضان" مؤخرا كليب مع نجم عالمي آخر حمل اسم "بوم بوم"، وعرض منذ أشهر.وكان الفنان، قد حرص، في وقت سابق على توجيه الشكر إلى الشيخ محمد بن راشد، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بعد منحه التأشيرة الذهبية لدولة الإمارات العربية المتحدة.ويستعد، خلال الفترة المقبلة، محمد رمضان لبدء تصوير مسلسل موسي، الذي سيتم عرضه في رمضان المقبل 2021، وهو من إخراج محمد سلامة، ويشارك في بطولته باسم سمرة، وياسمين رئيس، وآخرون، ومن إنتاج شركة سينرجي للمنتج تامر مرسي.