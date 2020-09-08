رئيس مصر للطيران: 252 مليار دولار خسائر النقل الجوى العالمى جراء كورونا

كشف الطيار محمد رشدي زكريا رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران، عن أن خسائر قطاع النقل الجوي العالمي خلال أزمة كورونا، بلغت حوالى 252 مليار دولار خلال عام 2020، وهو ما يعتبر خسارة مالية فادحة للغاية، حيث تسبب في إغلاق أكثر من 13 شركة طيران عالمية وتسريح آلاف العاملين.وأضاف زكريا، في تصريحات لـ«الدستور»، أن صناعة النقل الجوى حساسة للغاية وتتأثر بشدة بالعوامل السياسية الدولية المحيطة بالدول، فضلًا عن ارتفاع تكلفة الخدمات المقدمة عبر تلك الصناعة، وكما تعد أزمة كورونا أسوأ أزمة عالمية أثرت بشكل خطير على الصناعة.وأشار رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، إلى أن الشركة الوطنية ملتزمة بتطبيق كل المعايير والإجراءات والتدابير الاحترازية والوقائية وفقًا لتوصيات الاتحاد الدولى للنقل الجوى "الأياتا" ومنظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة والسكان لضمان سلامة المسافرين وأطقم الطائرات والعاملين بالشركة والمطارات.