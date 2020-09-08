رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 08 سبتمبر 2020 الموافق 20 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

رئيس مصر للطيران: 252 مليار دولار خسائر النقل الجوى العالمى جراء كورونا

الثلاثاء 08/سبتمبر/2020 - 03:27 م
الطيار محمد رشدي
الطيار محمد رشدي
محمود السعدى
طباعة
كشف الطيار محمد رشدي زكريا رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران، عن أن خسائر قطاع النقل الجوي العالمي خلال أزمة كورونا، بلغت حوالى 252 مليار دولار خلال عام 2020، وهو ما يعتبر خسارة مالية فادحة للغاية، حيث تسبب في إغلاق أكثر من 13 شركة طيران عالمية وتسريح آلاف العاملين.

وأضاف زكريا، في تصريحات لـ«الدستور»، أن صناعة النقل الجوى حساسة للغاية وتتأثر بشدة بالعوامل السياسية الدولية المحيطة بالدول، فضلًا عن ارتفاع تكلفة الخدمات المقدمة عبر تلك الصناعة، وكما تعد أزمة كورونا أسوأ أزمة عالمية أثرت بشكل خطير على الصناعة.

وأشار رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، إلى أن الشركة الوطنية ملتزمة بتطبيق كل المعايير والإجراءات والتدابير الاحترازية والوقائية وفقًا لتوصيات الاتحاد الدولى للنقل الجوى "الأياتا" ومنظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة والسكان لضمان سلامة المسافرين وأطقم الطائرات والعاملين بالشركة والمطارات.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

خاص.. تحويل مسئولي الجبلاية السابقين والحاليين للنيابة العامة في قضية اختفاء الكئوس

وزير التعليم: نظام خاص لكل مدرسة.. والحضور 4 أيام للفترة الواحدة

«الأرصاد»: أمطار تصل حد السيول خلال أيام

«إلكتروني بالكامل».. وزير التعليم يعلن نظام امتحان الثانوية الجديد

الصور

image description

مؤتمر صحفي لـ رمضان صبحي

image description

الأهلي يتخطى كمين حرس الحدود

image description

أرض الإبداع.. «الدستور» داخل جامعات المعرفة بالعاصمة الجديدة (صور)

image description

نيللي كريم فراشة في أحدث جلسة تصوير شاطئية (صور)

image description

الزمالك يفوز على الطلائع برأسية أوباما

الأكثر قراءة

نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني بالاسم ورقم الجلوس.. الموعد ورابط الحصول عليها

خاص.. تحويل مسئولي الجبلاية السابقين والحاليين للنيابة العامة في قضية اختفاء الكئوس

وزير التعليم: نظام خاص لكل مدرسة.. والحضور 4 أيام للفترة الواحدة

«التموين» تبدأ نقل الزوجة إلى بطاقة الزوج على البوابة الرقمية

إنفوجراف

image description

تفاصيل استيلاء صلاح دياب على مصنع فى السويس وأرض مسجد بالبساتين

image description

تفاصيل مصرع طفل في حمام سباحة نادي الزمالك (إنفوجراف)

image description

كل شيء عن سيارة ياسمين صبري الجديدة (انفوجراف)

image description

كل ما تريد معرفته عن مشروع «إنفاذ القانون 2030» (إنفوجراف)

أيام زمان

لو من مواليد الثمانينيات.. أسرار مسلسلات وبرامج الأطفال المفضلة لك

فقد سمعه وحبه ومات وحيدا.. هل عاقب القدر زكي رستم على أدوار الشر؟

«علمني الطبخ وشجع ليفربول».. اعترافات نهال كمال عن «الأبنودي»

«الرقص موهبة من عند ربنا».. اعترافات سامية جمال

نجم الساعة

مافيا السوشيال ميديا.. كيف تحولت «الأكونتات الوهمية» لمعاداة مصر؟

منوعات

6.3 مليار دولار لتوفير لقاحات ضد كورونا في اليابان

التلوث مسؤول عن 13% من الوفيات في الاتحاد الأوروبي

38.9 مليون اختبار للكشف عن كورونا في روسيا

دراسة: مرضى كورونا قد يصابون بعدوى معوية مطولة

مقالات الرأي
أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان
الإنسان.. وجاذبية الدراما!
ماجد حبته
السودان.. وكوارث أخرى
الدكتور إبراهيم نجم
د. إبراهيم نجم يكتب: غضب الرئيس لله والوطن
د. منى حلمى
الوصايا الأخلاقية هى الخطر وليست ممارسة الحرية
المزيد

الثقافة

أدباء عروس البحر المتوسط يكشفون عن دور الفن في إحياء التراث

قراءة في أعمال الراحل محمد الراوي بنادي أدب السويس

«الانسيالة».. رواية جديدة لمدحت مطر

جمعية محبي «الأطرش» تكرم اسم المخرج العالمي يوسف شاهين