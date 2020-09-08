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الثلاثاء 08 سبتمبر 2020 الموافق 20 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

وزيرة التضامن تستقبل المديرة الجديدة للوكالة الأمريكية للتنمية

الثلاثاء 08/سبتمبر/2020 - 03:22 م
وزيرة التضامن تستقبل
وزيرة التضامن تستقبل المديرة
ولاء جمال
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التقت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، اليوم الثلاثاء، المديرة الجديدة للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بمصر ليزلي ريد، عبر تقنية "الڤيديو كونفرانس"، وفي بداية اللقاء رحبت الوزيرة بقدوم "ريد" إلى مصر وتسلمها وظيفتها كمدير لوكالة التنمية الأمريكية.

وأعربت وزيرة التضامن الاجتماعي عن تقديرها للتعاون الوثيق بين الجهتين، والدعم المقدم من وكالة التنمية الأمريكية، كما أعربت عن تقديرها للجهود المبذولة من المديرة السابقة شيري كارلين، وناقشت سبل التعاون المشتركة في العديد من المجالات وأهمها الحماية الاجتماعية، والتمكين الاقتصادي، والتدخلات الخاصة لمواجهة تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد، والإغاثة والكوارث، وجميع مجالات مكافحة العنف ضد النساء بكل أشكاله، ودعم مراكز استضافة وتوجيه المرأة المعنفة.

وأعربت الوزيرة عن سعادتها بالتعاون مع الوكالة الأمريكية وكل الشركاء من الجهات الدولية المختلفة، مضيفة أن الوزارة بصدد إصدار اللائحة التنفيذية للجمعيات الأهلية، والتي تم وضعها بالشراكة مع القيادات المجتمعية والجمعيات الأهلية وممثلين عن مجلس النواب وخبراء متخصصين وغيرهم من قادة الفكر والرأي.

من جانبها، أشادت ليزلي ريد، بجهود مصر في تحقيق خطوات كبيرة في ملف الحماية الاجتماعية، وأضافت أن قانون الجمعيات الأهلية المعدل يعد خطوة كبيرة لدعم المشاركة المجتمعية، كما أعربت عن سعادتها بالتعاون المشترك مع وزارة التضامن الاجتماعي، مشيرة إلى أن الوزارة لديها الكثير من الملفات التي تمس حياة الفئات المهمشة.

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