«المصرية اللبنانية»: صندوق مصر السيادي يفتح فرص الاستثمار

أكد المهندس فتح الله فوزي، رئيس الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، أن صندوق مصر السيادي سيعمل على فتح فرص للاستثمار والمساهمة في دفع عجلة النمو الاقتصادي، لافتًا إلى أن القطاع الخاص مترقب ولديه الرغبة الجادة في تحقيق أهداف الصندوق، والمشاركة في الفرص الاستثمارية مع الصندوق السيادي.وأضاف رئيس الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال خلال كلمته في ندوة نظمتها الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، اليوم، عبر تقنية "الفيديو كونفرانس"، أن تتطلع من خلال هذا اللقاء إمكانيات الشراكة لتحقيق التكامل بين صندوق مصر السيادي والقطاع الخاص.وتشتمل الندوة على مناقشة عدة محاور أبرزها القطاعات التي يركز عليها الصندوق، ودوره في الترويج للأصول المصرية وجذب المستثمرين الأجانب والفرص المتاحة حاليًا، بالإضافة إلى التعريف بالسياسة الاستثمارية للصندوق والقطاعات الاقتصادية ذات الأولوية.