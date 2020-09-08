معاون وزير التموين: حصر المتقدمين لمشروع جمعيتي المرحلة الرابعة

أكد أحمد كمال، معاون وزير التموين والتجارة الداخلية، مدير مشروع جمعيتي بوزارة التموين والتجارة الداخلية، أنه جارٍ حصر عدد المتقدمين للمرحلة الرابعة لمشروع جمعيتي حتى نهاية شهر يونيو الماضي، وبعدها يتم الإعلان عن إجمالي عدد المتقدمين في المرحلة الرابعة، لافتًا إلى أن الإجراء الثاني يتم إجراء المعاينات بعد الانتهاء من تشغيل عدد الفروع المتبقية من المرحلة الثالثة.وأضاف مدير مشروع جمعيتي، في تصريح لـ"الدستور"، أن المعاينات المبدئية لمشروع جمعيتي للفروع الجديدة تتم من خلال الشركات المنفذة، وبحيث لا تقل المساحة عن 30 مترًا، والمسافة بين أقرب بقال تمويني لا تقل عن 500 متر، والنظر إلى الأماكن الأشد احتياجًا للمشروع وفي حال الانتهاء من المعاينات المبدئية وقبولها يتم إجراء المعاينات النهائية علي التشطيبات للفروع حسب الشروط المحددة.وأضاف أنه من المستهدف هذا العام الوصول إلي تشغيل 6 آلاف فرع جديد، لمشروع جمعيتي في جميع المراحل لتوفير السلع التموينية وفارق الخبز والسلع الحرة للمواطنين.وقال إن مشروع جمعيتي هو أكبر مشروع للتجارة الداخلية، وأشبه بالمجمعات الاستهلاكية الصغيرة التي توفر السلع للمواطنين بأسعار مخفضة للوصول إلي المناطق الأكثر احتياجًا والمناطق التي تخلو من الخدمات.