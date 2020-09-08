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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«التعلم مدى الحياة» في قسم اللغة اليونانية الحديثة بجامعة مصر

الثلاثاء 08/سبتمبر/2020 - 02:21 م
خالد الطوخى
خالد الطوخى
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في إطار حرص جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا على تأهيل طلابها بما يواكب متطلبات سوق العمل الجديد، انتهت الجامعة من توفير كل الإمكانات لقسم اللغة اليونانية الحديثة بكلية اللغات والترجمة، وذلك بدعم ورعاية خالد الطوخي رئيس مجلس الأمناء الذي يولي اهتمامًا خاصًا لكل مجال علمي جديد يضع الجامعة في المكانة المتميزة التي تليق بها، باعتبارها في صدارة الجامعات الخاصة في مصر.

وصرح الدكتور محمد العزازي رئيس جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، بأن هذا التوجه العام ليس جديدًا على الجامعة، حيث إن هذا القسم هو الوحيد على مستوى الجامعات الخاصة الذي أنشأته الجامعة لتدريس هذه اللغة، خاصة بعد أن اتجهت مصر فى السنوات الأخيرة إلى المزيد من التعاون مع كل من اليونان وقبرص في شتى المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية.

وقال إن قسم اللغة اليونانية الحديثة يهدف إلى تأهيل الطلاب للعمل في العديد من المجالات المختلفة، ومنها الترجمة والصحافة والإعلام، وأيضًا للعمل بالشركات اليونانية العاملة في مجالات الاستثمار في مصر، والتي تشهد اهتمامًا كبيرًا وتتضاعف يومًا بعد يوم.

وأضافت الدكتور نجلاء محمود عواض عميد كلية اللغات والترجمة، أن هذا القسم يسعى أيضًا إلى خلق مناخ علمي وأكاديمي يتسم بالمرونة والقدرة على تطوير الذات من خلال التعامل مع الأقسام الأخرى بالكلية، وإرساء مبدأ التعلم مدى الحياة.

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