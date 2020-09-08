رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 08 سبتمبر 2020 الموافق 20 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

بدء مؤتمر وزير التعليم لإعلان خطة العام الدراسي الجديد

الثلاثاء 08/سبتمبر/2020 - 02:07 م
طارق شوقي
طارق شوقي
نورهان عبدالرحمن
طباعة
بدأ منذ قليل المؤتمر الصحفي للدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، لإعلان تفاصيل خطة العام الدراسي الجديد 2020/2021، والذي يبث مباشرة عبر القنوات الفضائية المصرية.

وأكد وزير التعليم، في وقت سابق من خلال منشور له عبر صفحته بفيسبوك، أنه سيتحدث خلال عرض خطة العام الدراسي الجديد، عن تفاصيل الثانوية العامة القادمة والمشروعات الكبرى قيد التنفيذ وتدريب المعلمين ونماذج اقتصادية جديدة لتطوير التعليم وإثابة المعلمين وتنمية موارد الإدارات والمديريات التعليمية لتطوير الخدمة التعليمية.

واستطرد: "أما الموضوعات الأخرى مثل مدارس المتفوقين، ومدرسة الضبعة، المدارس الخاصة والدولية والدبلومة الأمريكية فسيتم إلقاء الضوء عليها في مؤتمر آخر لاحق".

وعن الإجراءات الاحترازية الصحية، أكد الوزير أنه سيتم عرضها في مؤتمر مشترك مع وزيرة الصحة ووزير التعليم العالي الخميس المقبل.

موضوعات متعلقة

«الأرصاد»: أمطار تصل حد السيول خلال أيام

بدء مؤتمر وزير التعليم لإعلان خطة العام الدراسي الجديد

موعد تنسيق المرحلة الثالثة 2020 عبر بوابة الحكومة الإلكترونية

حقيقة تخفيض رسوم رخصة القيادة

الصور

image description

مؤتمر صحفي لـ رمضان صبحي

image description

الأهلي يتخطى كمين حرس الحدود

image description

أرض الإبداع.. «الدستور» داخل جامعات المعرفة بالعاصمة الجديدة (صور)

image description

نيللي كريم فراشة في أحدث جلسة تصوير شاطئية (صور)

image description

الزمالك يفوز على الطلائع برأسية أوباما

الأكثر قراءة

نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني بالاسم ورقم الجلوس.. الموعد ورابط الحصول عليها

«التموين» تبدأ نقل الزوجة إلى بطاقة الزوج على البوابة الرقمية

قطار «حياة كريمة» يصل الصعيد.. ويوزع سلعًا أساسية فى سوهاج

وزير الاتصالات يكشف لـ«الدستور» تفاصيل «أضخم مشروع» للقضاء على الفساد

إنفوجراف

image description

تفاصيل استيلاء صلاح دياب على مصنع فى السويس وأرض مسجد بالبساتين

image description

تفاصيل مصرع طفل في حمام سباحة نادي الزمالك (إنفوجراف)

image description

كل شيء عن سيارة ياسمين صبري الجديدة (انفوجراف)

image description

كل ما تريد معرفته عن مشروع «إنفاذ القانون 2030» (إنفوجراف)

أيام زمان

لو من مواليد الثمانينيات.. أسرار مسلسلات وبرامج الأطفال المفضلة لك

فقد سمعه وحبه ومات وحيدا.. هل عاقب القدر زكي رستم على أدوار الشر؟

«علمني الطبخ وشجع ليفربول».. اعترافات نهال كمال عن «الأبنودي»

«الرقص موهبة من عند ربنا».. اعترافات سامية جمال

نجم الساعة

مافيا السوشيال ميديا.. كيف تحولت «الأكونتات الوهمية» لمعاداة مصر؟

منوعات

6.3 مليار دولار لتوفير لقاحات ضد كورونا في اليابان

التلوث مسؤول عن 13% من الوفيات في الاتحاد الأوروبي

38.9 مليون اختبار للكشف عن كورونا في روسيا

دراسة: مرضى كورونا قد يصابون بعدوى معوية مطولة

مقالات الرأي
أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان
الإنسان.. وجاذبية الدراما!
ماجد حبته
السودان.. وكوارث أخرى
الدكتور إبراهيم نجم
د. إبراهيم نجم يكتب: غضب الرئيس لله والوطن
د. منى حلمى
الوصايا الأخلاقية هى الخطر وليست ممارسة الحرية
المزيد

الثقافة

«عبدالدايم» تناقش سيناريوهات تدشين فعاليات «الثقافة»

«قصور الثقافة» تدرس إقامة نصب تذكاري لشهداء الجيش والشرطة

«أشعر وكأن» إصدار جديد للأطفال من دار البلسم

مناقشات كتب وأمسيات شعرية بثقافة المنوفية