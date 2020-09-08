بدء مؤتمر وزير التعليم لإعلان خطة العام الدراسي الجديد

بدأ منذ قليل المؤتمر الصحفي للدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، لإعلان تفاصيل خطة العام الدراسي الجديد 2020/2021، والذي يبث مباشرة عبر القنوات الفضائية المصرية.وأكد وزير التعليم، في وقت سابق من خلال منشور له عبر صفحته بفيسبوك، أنه سيتحدث خلال عرض خطة العام الدراسي الجديد، عن تفاصيل الثانوية العامة القادمة والمشروعات الكبرى قيد التنفيذ وتدريب المعلمين ونماذج اقتصادية جديدة لتطوير التعليم وإثابة المعلمين وتنمية موارد الإدارات والمديريات التعليمية لتطوير الخدمة التعليمية.واستطرد: "أما الموضوعات الأخرى مثل مدارس المتفوقين، ومدرسة الضبعة، المدارس الخاصة والدولية والدبلومة الأمريكية فسيتم إلقاء الضوء عليها في مؤتمر آخر لاحق".وعن الإجراءات الاحترازية الصحية، أكد الوزير أنه سيتم عرضها في مؤتمر مشترك مع وزيرة الصحة ووزير التعليم العالي الخميس المقبل.