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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

«عبدالدايم» تناقش سيناريوهات تدشين فعاليات «الثقافة»

الثلاثاء 08/سبتمبر/2020 - 02:24 م
عبد الدايم
عبد الدايم
جمال عاشور
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تعقد الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، اجتماعات دورية مع قيادات الوزارة، لمناقشة عدد من المشروعات التي سيتم إطلاقها خلال الفترة المقبلة، ووضع سيناريوهات بديلة لإقامة الأنشطة حال ارتفاع أعداد إصابات فيروس كورونا مع ظهور الموجة الثانية.

وشملت السيناريوهات إقامة الأنشطة بشكل كامل، مع مراعاة كل الإجراءات الوقائية، أو تقسيمها بحيث يكون نصف الأنشطة أونلاين، والباقي من المواقع، أو تحويل كل الأنشطة لفعاليات افتراضية.

وبحثت الوزيرة الاستعدادات لعدد من المشروعات الثقافية خلال الفترة القادمة التي تخص الكتاب وصناعة النشر، واستعادة فعاليات معارض الكتاب، وصناعة السينما، والاستعدادات الخاصة بصالات عرض معارض الفنون التشكيلية، والبيناليهات، بالإضافة إلى الاستعداد لإطلاق مشروع الصوت الذهبي خلال الشهرين القادمين في كل محافظات مصر.

وتتابع الوزيرة المشروعات الإنشائية للمواقع الثقافية في هيئة قصور الثقافة، والتي يتم تجهيزها حاليًا استعدادًا لافتتاحها ومنها قصر ثقافة العريش بعد غلق استمر 10 سنوات، وقصر ثقافة الاسماعيلية المنتظر إنهاء رفع الكفاءة بشكل كامل، ومن المقرر افتتاحه مع أول أكتوبر، ومتابعة مسابقة المؤلف المصري التي أطلقها البيت الفني للمسرح في إسكندرية.

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