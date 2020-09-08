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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

رئيس جامعة كفر الشيخ يناقش استعدادات العام الدراسى الجديد

الثلاثاء 08/سبتمبر/2020 - 02:28 م
موتمر جامعة كفر الشيخ
موتمر جامعة كفر الشيخ
عمرو الشامي
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ناقش الدكتور عبدالرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، مع عمداء الكليات الاستعداد للعام الدراسي الجديد بإعداد الخطط الدراسية وتوزيع المقررات الدراسية العام الدراسي الجديد 2020-2021م، والانتهاء من إعداد خطة الانتدابات للكليات قبل بداية العام الدراسي وتجهيز مستلزمات المعامل الدراسية من زجاجيات وكيماويات لإجراء الشراء الموحد.

ووجه رئيس الجامعة، الشكر للعمداء على اتخاذ ومتابعة الإجراءات الاحترازية اللازمة قبل وأثناء الامتحانات، مشيدا باحتفاظ الجامعة للعام الثالث على التوالي على مستواها العلمي والأكاديمي في تصنيف التايمز البريطاني 2021م، مشيدا بأداء القيادات الأكاديمية بالجامعة وأعضاء هيئة التدريس والجهاز الإداري والعاملين والقائمين على التصنيف.

جاء ذلك خلال الاجتماع الشهري لمجلس عمداء الجامعة برئاسة الدكتور عبدالرزاق دسوقي، رئيس الجامعة، اليوم الثلاثاء، لمناقشة واستعراض المستجدات والموضوعات الشهرية المعروضة على المجلس، بحضور الدكتور حسن يونس، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور رضا صالح، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وعمداء الكليات.

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