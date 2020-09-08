دياب ضيف «لايت شو» على الحياة الخميس

يحل الفنان محمد دياب، ضيفا على برنامج "لايت شو" الذي تقدمه آية غرياني، وأميرة عدلي على قناة "الحياة"، يوم الخميس المقبل، في تمام الساعة العاشرة مساء.و يتحدث الفنان خلال اللقاء عن مسلسل "فرصة تانية" الذي شارك به في موسم رمضان 2020، وموقفه من التمثيل وتخوفات ابتعاده عن مجال الغناء، ويكشف أيضا موقفه من أغاني المهرجانات، ودور زوجته في دعمه في السنوات الأخيرة.يذكر أن برنامج " لايت شو" يسلط الضوء على عالم الموضة والدراما والسينما وكل ما يريد المشاهد معرفته عن الأخبار الفنية والكواليس، وأخبار مواقع التواصل الاجتماعي في مصر والوطن العربي، كما يقدم البرنامج تغطية كاملة لأكبر المهرجانات الفنية، ويعرض البرنامج أيام الأحد والثلاثاء والخميس في تمام العاشرة مساء.