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الثلاثاء 08 سبتمبر 2020 الموافق 20 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

اليونان تطلب شراء صواريخ مضادة للسفن من الولايات المتحدة

الثلاثاء 08/سبتمبر/2020 - 02:19 م
صواريخ مضادة للسفن
صواريخ مضادة للسفن
مروة عنبر
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أعلنت السفارة الأمريكية في أثينا، أن السلطات اليونانية تقدمت بطلب لشراء صواريخ "هاربون RGM-84" المضادة للسفن من واشنطن، وكانت البحرية الأمريكية قدمت إلى القوات اليونانية الجوية معلومات كاملة لشراء هذه الصواريخ في يوليو الماضى، وفقا لموقع تركيا الآن.

وأعربت السفارة الأمريكية فى منشور لها على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر، عن فخرها للعمل مع اليونان لتقوية التعاون الدفاعي.

يأتي ذلك في الوقت الذي أطلقت فيه السفينة التركية أوروتش رئيس، إخطار نافتكس جديدا حول تمديد مهامها في شرق البحر الأبيض المتوسط ​​حتى 12 سبتمبر الجاري، حسبما ذكر موقع "ملليت التركي".

يذكر أن اليونان تدرس أيضا شراء فرقاطات جديدة، وفقا للمصادر، التي تقول إنه من المتوقع أن يعلن رئيس الوزراء اليوناني تفاصيل برنامج مشتريات الحكومة في نهاية الأسبوع المقبل.

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