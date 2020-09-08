محافظ كفر الشيخ: العمل يسير بانتظام في جميع اللجان الانتخابية

ترأس اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، اليوم الثلاثاء، أعمال غرفة العمليات الرئيسية بالديوان العام والمُشكلة لمتابعة سير انتخابات الإعادة لمجلس الشيوخ لعام 2020.وتابع عمليات تأمين اللجان وتكليفات رؤساء المراكز والمدن بأعمال النظافة وتعقيم، وكذلك متابعة وصول القضاة، وتم فتح اللجان في موعدها الـ 9 صباحًا، لاستقبال الناخبين للتصويت.جاء ذلك بحضور بحضور عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، واللواء ياسر حفناوي، السكرتير العام المساعد للمحافظة، والعميد عمرو حسن، المستشار العسكري للمحافظة، والعقيد أحمد جزوان، بالرقابة الإدارية، وممثلي المنطقة الشمالية، ومساعد مدير الأمن للشئون المالية، ووكلاء الوزارات بالمحافظة.وشدد محافظ كفرالشيخ، على ضرورة التأكد من تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية، وإجراء أعمال التطهير والتعقيم للحفاظ على صحة وسلامة الجميع وتحقيق أعلى درجات السلامة والأمان أثناء سير العملية الانتخابية.وأشار محافظ كفرالشيخ، إلى أهمية المشاركة الإيجابية في الانتخابات كواجب وطني على كل مصري، مهيبًا بجموع المواطنين، بضرورة الخروج إلى صناديق الاقتراع للتعبير عن صوتهم والمشاركة في العرس الديمقراطي والمشاركة السياسية للنهوض بوطننا الغالي.أكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أن الغرفة ترصد العملية الانتخابية وسيرها قبيل بدء التصويت وعلى مدار اليوم، وتم تجهيزها بكافة الأجهزة والوسائل التكنولوجية الحديثة، لمتابعة ما يعرض في وسائل الإعلام والتواصل مع غرف العمليات الفرعية بجميع المراكز والمدن والمديريات.كما تتابع غرفة العمليات الفرعية برئاسة اللواء ياسر حفناوي السكرتير العام المساعد أعمالها بالتنسيق مع غرف عمليات الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة ومديريات الخدمات على مدار الساعة لتكون على اتصال دائم ومستمر مع غرفة عمليات المحافظة مع إدارة شئون المجالس بالمحافظة لمتابعة الأحداث أولًا بأول.وانطلقت جولة الإعادة في انتخابات مجلس الشيوخ مصر 2020 على 26 مقعدًا، بإجمالي 52 متنافسًا في 14 محافظة، وتستمر يومين الثلاثاء الأربعاء 8 و9 سبتمبر.والمقاعد المقرر خوض جولة الإعادة عليها هي: القليوبية 1، المنوفية 2، كفرالشيخ 2، الجيزة 1، بني سويف 1، أسيوط 3، سوهاج 5، قنا 3، الأقصر 2، أسوان 2، دمياط 1، بورسعيد 1، الإسماعيلية 1، مطروح 1.