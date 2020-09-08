الكنيسة المارونية الكاثوليكية تدعم بيروت بـ«فلس الأرملة»

قال مركز الكنيسة الكاثوليكية في لبنان برئاسة مدير المركز الكاثوليكي للإعلام الأب عبدو أبوكسم، إن ايبارشية طرابلس للمارونيين أطلقت مبادرة جديدة لإعانة المتضريين من أزمة انفجار مرفأ بيروت، تحمل شعار: "فلس الأرملة"."فلس الأرملة"، هو موقف الأرملة الفقيرة التي امتدحها السيد المسيح، كونها أعطت بيت الله من أشد أعوزها وهم فلسين لا غيرهما، بينما أعطى الأغنياء مما زاد عن احتياجاتهم.وهنّأ رئيس أساقفة طرابلس المارونيّة المطران جورج بو جوده القائمين على مبادرة "فلس الأرملة"، المشروع الّذي أقامته الأبرشيّة لترميم كامل لبعض بيوت بيروت.