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الثلاثاء 08 سبتمبر 2020 الموافق 20 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

إيطاليا تؤكد أهمية تشكيل الحكومة اللبنانية سريعًا

الثلاثاء 08/سبتمبر/2020 - 02:23 م
جيوسيبي كونتي
جيوسيبي كونتي
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أكد رئيس الوزراء الإيطالي جيوسيبي كونتي، أهمية تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة بأسرع وقت حتى يُمكن إطلاق عملية إعادة الإعمار عقب الانفجار المدمر الذي وقع بميناء بيروت البحري، إلى جانب وجود برنامج إصلاحي يستجيب للمطالب المحقة للمواطنين اللبنانيين والمجتمع المدني.

جاء ذلك خلال استقبال الرئيس اللبناني ميشال عون، ظهر اليوم، لرئيس الوزراء الإيطالي الذي يُجري زيارة رسمية إلى لبنان.

وشدد "كونتي" على وجوب أن تلتزم السلطات اللبنانية بمسار تجديد للمؤسسات والحوكمة، لاسيما وأن هذه الأمور تمثل مطالب للشعب اللبناني وهيئات المجتمع المدني.

وقال: "إيطاليا تحترم سيادة الشعب اللبناني وستبقى بقربه وهي مستمرة في دعم استقرار النمو الاجتماعي والاقتصادي للبنان".

وأشار إلى أنه فور وقوع انفجار ميناء بيروت البحري في 4 أغسطس الماضي، أطلقت إيطاليا عملية "طوارئ الأرز" لتقديم المساعدات الإغاثية إلى لبنان ومساعدته على تجاوز تداعيات الانفجار المدمر، كما أرسلت مستشفى ميدانيا وعسكريا ووحدات من المهندسين العسكريين للمساهمة في عمليات إزالة الركام بالميناء.

وأكد رئيس الوزراء الإيطالي استعداد بلاده للمساهمة في عمليات إعادة إعمار الأبنية التراثية التي تهدمت أو تضررت جراء الانفجار، من خلال إرسال خبراء متخصصين في الجوانب التراثية والأثرية.

من جانبه، أعرب الرئيس اللبناني عن امتنان بلاده للدعم والمساعدات التي تقدمها إيطاليا، آملا أن تساهم مع المجتمع الدولي في مساعدة لبنان على مواجهة تداعيات وجود النازحين السوريين على أرضه، إضافة إلى النهوض باقتصاده وإزالة آثار انفجار ميناء بيروت البحري.

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