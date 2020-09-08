رزان مغربي تستأنف «صابر وراضي» وتبحث عن أغنية وطنية للبنان

عادت الفنانة رزان مغربي، إلى القاهرة لاستكمال تصوير المشاهد الباقية من أحداث فيلم "صابر وراضي" بعد توقف تصويره منذ عيد الأضحى الماضي.وتستأنف الفنانة، تصوير دورها يوم الأحد 20 سبتمبر، وتجسد شخصية فتاة تدعى "جاسمين"، وهي تعمل سكرتيرة لدى رجل أعمال معروف على كرسي متحرك، حيث تقابل البطل "أحمد آدم" لتحدث بينهما العديد من المشاكل والصراعات في إطار كوميدي ضمن أحداث الفيلم.وكان مخرج العمل، أكرم فريد، قد انتهى من تصوير نصف أحداثه، ومن المنتظر أن يستكمل باقي التصوير في غضون أيام قليلة، للانتهاء من تصويره، ليصبح العمل جاهزًا للعرض في موسم منتصف العام الدراسي.ويشارك في بطولة الفيلم كل من أحمد آدم، ومحسن محيي الدين، وسلوى عثمان، ومن تأليف محمد نبوي، وإخراج أكرم فريد، وإنتاج السبكي.على جانب آخر تبحث رزان مغربي، حاليًا عن كلمات عمل غنائي جديد تعود به أيضًا إلى الساحة الغنائية خلال الفترة المقبلة، وعلمت "الدستور" أن رزان، تبحث عن كلمات أغنية وطنية تساند من خلالها الشعباللبناني بعد محنته الأخيرة عقب انفجار مرفأ بيروت.