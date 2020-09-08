ليبيا: تسجيل 749 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلن المركز الوطني الليبي لمكافحة الأمراض، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 749 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليبلغ عدد الإصابات المسجلة فى ليبيا 19 ألفًا و583.وذكر المركز، وفقًا لبوابة "إفريقيا" الإخبارية، أنه تم تسجيل 85 حالة شفاء جديدة، بالإضافة إلى 18 حالة وفاة، ليبلغ إجمالي عدد حالات التعافي 2247 حالة، والوفيات 314.