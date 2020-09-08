عضو «رجال الأعمال» يتوقع نمو قطاع الصناعات الغذائية 30%

قال هاني برزي عضو جمعية رجال الأعمال المصريين، إن حجم قطاع الصناعات الغذائية بمصر وصل إلى 500 مليار جنيه محققًا معدل نمو متوسط يصل نحو 20% من عام 2015 حتى 2020.وتوقع "برزي" أن قطاع الصناعات الغذائية بإمكانه أن يحقق معدل نمو يتراوح من 25:30% خلال العام الجاري، لافتًا إلى أن القطاع يسهم في تشغيل أكثر من 7 ملايين عامل سواء كانت عمالة مباشرة أو غير مباشرة.وأكد عضو جمعية رجال الأعمال المصريين، أهمية دور قطاع الصناعات الغذائية في الاقتصاد المحلي، حيث يسهم بنسبة 24.5% في الناتج المحلي الإجمالي، وبنسبة 23.2% في قيمة العمالة المضافة في مصر.جاء ذلك خلال كلمته في أول ملتقى استثماري رقمي دولي نظمته جمعية رجال الأعمال المصريين بالتنسيق مع جمعية رجال الأعمال البحرينية وسفارتي البلدين اليوم عبر تقنية الفيديو كونفرانس، بعنوان «الفرص الاستثمارية في كل من مملكة البحرين ومصر».