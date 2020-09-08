مي فاروق تحيي ذكرى السنباطي في «الحياة اليوم» الخميس

تستعد النجمة مي فاروق، لإحياء ليلة في حب الموسيقار الراحل رياض السنباطي، من خلال حلقة مباشرة من برنامج "الحياة اليوم" على شاشة تليفزيون الحياة، في السابعة من مساء الخميس القادم، ومن تقديم الإعلامي محمد مصطفى شردي.وتقدم النجمة خلال الحلقة مجموعة رائعة من أغنيات الموسيقار الراحل، التي قدمها لكبار نجوم الطرب في مصر، وحقق بها نجاحا كبيرا، وحصد جوائز متعددة.كما تتطرق الحلقة للتراث الفني للموسيقار الراحل من خلال استضافة الدكتور زين نصار، أستاذ النقد الموسيقي بأكاديمية الفنون، حيث يكشف عددا من كواليس حياته وأسراره الفنية، وتقدم مي، أغنياتها من خلال تواجد الموسيقار الدكتور محمد عبدالستار، وفرقته الموسيقية.