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الثلاثاء 08 سبتمبر 2020 الموافق 20 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

مُسن يشارك فى إعادة الشيوخ بمطروح: صوتى أمانة

الثلاثاء 08/سبتمبر/2020 - 02:07 م
زاهر عزيز ميخائيل
زاهر عزيز ميخائيل
ياسمين شعيب
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حرص زاهر عزيز ميخائيل، الذي يبلغ من العمر 65 عاما، على المشاركة في إعادة انتخابات الشيوخ 2020 في محافظة مطروح، وذلك في مجمع أبو بكر الصديق.

وأكد أنه أدلى بصوته في الجولة الأولى والثانية لانتخابات الشيوخ، مرددا "أنا بحب بلدي ولازم أكون إيجابي، وطول ما أنا عايش هفضل أشارك في الانتخابات لأنه واجب وطني".

وشهد محيط اللجان الانتخابية انتشار أمني مكثف لتأمين إعادة انتخابات الشيوخ 2020 بالإضافة إلى حواجز حديدية لتنظيم عملية دخول وخروج المواطنين.

وانطلقت جولة الإعادة في انتخابات مجلس الشيوخ مصر 2020 على 26 مقعدًا، بإجمالي 52 متنافسًا في 14 محافظة، وتستمر يومي الثلاثاء الأربعاء 8 و9 سبتمبر.

والمقاعد المقرر خوض جولة الإعادة عليها هي: القليوبية 1، المنوفية 2، كفرالشيخ 2، الجيزة 1، بني سويف 1، أسيوط 3، سوهاج 5، قنا 3، الأقصر 2، أسوان 2، دمياط 1، بورسعيد 1، الإسماعيلية 1، مطروح 1.

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