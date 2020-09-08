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الثلاثاء 08 سبتمبر 2020 الموافق 20 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محطة تل أبيب

ليبرمان مهاجمًا نتنياهو: سياستك لمكافحة كورونا «فاشلة»

الثلاثاء 08/سبتمبر/2020 - 02:01 م
ليبرمان
ليبرمان
سارة الشلقاني
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هاجم أفيجدور ليبرمان عضو الكنيست ورئيس حزب "إسرائيل بيتنا"، قرارات حكومة بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء، قائلًا: إن سياسته لمكافحة تفشي كورونا فاشلة، ولم تسفر عن أي نتيجة إيجابية طوال السبعة أشهر الماضية.

وأضاف ليبرمان أن حكومة نتنياهو تعرض الإسرائيليين إلى الخطر، ويجب عدم الامتثال إلى قراراتها، متابعًا: "الشيء الوحيد الذي يجب أن تفعله هذه الحكومة هو تقديم استقالتها لأنها تعرضنا جميعًا للخطر"، حسبما نشر موقع "واللا" الإسرائيلي.

وصادق "كابينت كورونا" الإسرائيلي، وهو المجلس الوزاري المصغر المكلف بمتابعة أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد- 19" لدى الاحتلال، على قرار فرض الإغلاق الليلي، وإغلاق كل المؤسسات التعليمية، داخل 40 بلدة، بعد تصنيفها بـ"المناطق الحمراء".

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