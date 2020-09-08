ليبرمان مهاجمًا نتنياهو: سياستك لمكافحة كورونا «فاشلة»

هاجم أفيجدور ليبرمان عضو الكنيست ورئيس حزب "إسرائيل بيتنا"، قرارات حكومة بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء، قائلًا: إن سياسته لمكافحة تفشي كورونا فاشلة، ولم تسفر عن أي نتيجة إيجابية طوال السبعة أشهر الماضية.وأضاف ليبرمان أن حكومة نتنياهو تعرض الإسرائيليين إلى الخطر، ويجب عدم الامتثال إلى قراراتها، متابعًا: "الشيء الوحيد الذي يجب أن تفعله هذه الحكومة هو تقديم استقالتها لأنها تعرضنا جميعًا للخطر"، حسبما نشر موقع "واللا" الإسرائيلي.وصادق "كابينت كورونا" الإسرائيلي، وهو المجلس الوزاري المصغر المكلف بمتابعة أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد- 19" لدى الاحتلال، على قرار فرض الإغلاق الليلي، وإغلاق كل المؤسسات التعليمية، داخل 40 بلدة، بعد تصنيفها بـ"المناطق الحمراء".