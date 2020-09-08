إصابة ربة منزل و3 أطفال فى انقلاب سيارة بقنا

أصيبت ربة منزل و3 أطفال، اليوم الثلاثاء، بكسور وجروح متفرقة فى انقلاب سيارة ملاكى، بطريق قنا - سفاجا الصحراوى الشرقى وتم نقلهم بسيارات الإسعاف للمستشفى لتلقى العلاج.تلقى اللواء محمد أبوالمجد مدير أمن قنا، إخطارًا بانقلاب سيارة ملاكى وإصابة 4 أشخاص بها بكسور وجروح متفرقة، جرى نقلهم إلى مستشفى قنا الجامعى لتلقى العلاج اللازم.وتبين إصابة "دعاء" 38 عامًا باشتباه ما بعد الارتجاع، و"يوسف" 12 عامًا بكسر بالساق اليمني، و"حبيبة" 10 سنوات بكسر وسحجات بالجسم، و"ملك" 5 سنوات كدمات وسحجات بالجسم، تحرر محضر بالواقعة، أخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.