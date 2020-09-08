النساء يستقبلن محافظ القليوبية بالزغاريد أمام لجنة انتخابات

استقبل عدد من السيدات المتواجدات أمام مقار اللجان الانتخابية بمدرسة الحرية بمدينة كفر شكر، اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، بالزغاريد، أثناء تفقد لجان انتخابات جولة إعادة مجلس الشيوخ للاطمئنان على سير العملية الانتخابية، وذلك بحضور اللواء هشام رفعت رئيس مركز ومدينة كفر شكر، وخالد جرامون مدير عام الإدارة التعليمية.شملت الجولة تفقد لجنة المدرسة الابتدائية الجديدة ولجنة مدرسة الحرية ولجنة المدرسة الثانوية بأسنيت، حيث دعا محافظ القليوبية المواطنين للمشاركة في ماراثون الانتخابات، كما دعا كل أطياف المجتمع للمشاركة بفاعلية في انتخابات إعادة مجلس الشيوخ لتفويت الفرصة على المتربصين بمصر ومسيراتها التنموية داخليًا وخارجيًا.وشهد محيط مقار الانتخابات تعزيزات وتواجدًا أمنيًا مكثفًا لتأمين الناخبين والعملية الانتخابية على مستوى المحافظة.وانطلقت، اليوم الثلاثاء، بمحافظة القليوبية جولة إعادة انتخابات مجلس الشيوخ 2020، والمقررة 8 و9 سبتمبر، على مقعد وحيد، ضمن 6 مقاعد، في 689 لجنة فرعية موزعة على 532 مقرًا انتخابيًا بالقليوبية، حيث يبلغ إجمالي عدد من لهم حق التصويت بالمحافظة 3 ملايين و255 ألف ناخب.وأكدت المحافظة أنه من المقرر توفير طبيب وممرضة بكل لجنة، وتوفير أدوات طبية ومطهرات باللجان، إلى جانب عدد من بوابات التعقيم للناخبين، والمظلات للتخفيف عليهم من درجات الحرارة.