كنيسة أبي سيفين ببورسعيد تساعد المواطنين لمعرفة مقراتهم الانتخابية

خصصت كنيسة أبي سيفين ببورسعيد لجنة منذ صباح اليوم لمساعدة المواطنين لمعرفة مقرات لجانهم الانتخابية؛ للإدلاء بأصواتهم الانتخابية في جولة إعادة انتخابات مجلس الشيوخ، وذلك بناءً على توجيهات الأنبا تادرس مطران محافظة بورسعيد وضواحيها، لتشجيع المواطنين للنزول والمشاركة الإيجابية في جولة إعادة الانتخابات.وخصصت الكنيسة مقرًّا بها قام فيه أباء الكنيسة وشبابها بمساعدة كل الحضور لمعرفة اسم المدرسة التي سوف يدلي فيها كل مواطن بصوته، ورقم لجنة الانتخابية، ورقمه في الكشوف، للتيسير عليهم وتشجيعهم على النزول.ومن جانبهم، أكد أباء الكنيسة للمواطنين خلال تعريفهم بأماكن مقراتهم بضرورة أن المشاركة في الانتخابات واجب وطني لكل مواطن تجاه وطنه كونها دليل على الوطنية والانتماء، وذلك لاستكمال شكل الحياة النيابية في ظل الدستور المصري.وتقام إعادة انتخابات مجلس الشيوخ ببورسعيد 2020 بين مرشح حزب مستقبل وطن الدكتور عاطف علم الدين، وبين المرشح المستقل أحمد جوهر، وقد شهدت اللجان منذ صباح باكر حالة من الاستنفار الأمني في محيطها مع التأكيد على تطبيق كل الإجراءات الاحترازية للتصدي لفيروس كورونا المستجد.