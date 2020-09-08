السيطرة على فوران بئر نفطية بأحد أكبر الحقول الليبية

نجحت فرق إدارة صيانة الحقول وإدارة الحفر والهندسة النفطية إدارة السلامة وإدارة الخدمات، ومراقبة الأمن الصناعي التابعين لشركة سرت الليبية لإنتاج وتصنيع النفط، في السيطرة على فوران البئر C166-6 بحقل زلطن.ووفقا لما أفادت به قناة 218 الليبية، فقد أكدت الشركة في بيان، أن الفرق سيطرت على التسرب النفطي في زمن قياسي ودون أي أضرار أو إصابات.ويُعد حقل زلطن النفطي هو أحد أكبر حقول النفط الليبية وتقدر قدرته الإنتاجية بحوالي 30 ألف برميل يوميا.