«الأوقاف» تصدر تنبيهًا مهمًا للأئمة قبل خطبة الجمعة

نبهت وزارة الأوقاف، اليوم الثلاثاء، على جميع الأئمة بعدم تجاوز وقت الخطبة المحدد بعشر دقائق، مشددًة على تطبيق الإجراءات الحاسمة من الالتزام بالكمامة والمصلى الشخصي ومراعاة علامات التباعد، وعلى مديري المديريات والإدارات موافاة رئيس القطاع الديني بأي مسجد لا يلتزم بذلك، وإغلاق أي مسجد لا يلتزم رواده بالتعليمات في أي وقت ولا سيما في صلاة الجمعة.كما نبهت الوزارة إمام المسجد على أهمية الالتزام بذلك عند إقامة كل صلاة، حيث إن طاعة الله (عز وجل) في العبادة لا تُنال بمعصيته في أذى الخلق، وعلى المسلم أن يأخذ زينته ويلبس أحسن ثيابه عند كل صلاة ولا سيما عند الذهاب إلى المسجد، لأنه ذاهب للوقوف بين يدي رب العالمين، فإذا دخل الإنسان بيت شخص عظيم أو مكانه حافظ بشدة على نظافته وترتيبه ووضع كل شيء في موضعه وتركه أفضل مما كان، فأي بيت وأي مكان أعظم من بيوت الله (عز وجل) وأولى بذلك!وأوضحت الوزارة أن بيوت الله هي الأولى بالتعظيم والتكريم، والحفاظ التام على نظافتها وكل ما يتصل بشئونها حتى ننال رضا الله (عز وجل) وكريم فضله على عمار بيوته، لافتة إلى أنه على المسلم إذا أراد الذهاب إلى المسجد أن يأخذ زينته وأحسن ثيابه لأن الله (عز وجل) يقول "يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ"، ويحافظ على نظافته ونظافة المكان الذي يصلي فيه، لأن الله (عز وجل) امتدح المحافظين على طهارتهم وطهارة مساجدهم، حيث يقول: "فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَن يَتَطَهَّرُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِينَ".